Các địa phương nỗ lực lập lại trật tự đô thị

Sắp xếp lại không gian buôn bán

Vẫn là những sạp rau, củ, quả quen thuộc nhưng thay vì bày tràn ra vỉa hè thì nay chị Nguyễn Thị Hiên (đường Trương Công Định, phường Tam Thắng) sắp xếp hàng hóa gọn gàng bên trong nhà. “Khách quen vẫn ghé mua mớ rau, củ quả như thường ngày, nhưng không còn cảnh xe cộ dừng đậu lộn xộn”, chị Hiên nói.

Tiểu thương phường Rạch Dừa di chuyển hàng hóa vào khu vực buôn bán theo quy định. ﻿Ảnh: QUANG VŨ

Sự thay đổi này không phải tự nhiên có được, mà đến từ quá trình tuyên truyền, vận động đi đôi với kiên trì kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương.

Theo ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, trong 10 tháng đầu năm 2026, phường đã tổ chức 796 ca tuần tra, qua đó xử phạt 2.097 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, với số tiền hơn 1,15 tỷ đồng.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng thường xuyên vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định và chấp hành quy định về đậu xe.

Tương tự, tại khu vực quanh chợ Đa Kao, chợ Tân Định và các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (phường Tân Định), nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn bàn ghế, vật dụng lấn chiếm vỉa hè sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động.

Một số tiểu thương cho biết, dù việc buôn bán có phần thu hẹp lại nhưng họ vẫn đồng tình với chủ trương lập lại trật tự đô thị, trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho đường phố.

Tại hẻm 1007 đường 30-4, phường Phước Thắng, tình trạng buôn bán tự phát tồn tại hơn 20 năm, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định các hộ kinh doanh đều lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Phường đã gửi thông báo, yêu cầu từng hộ tự tháo dỡ phần công trình vi phạm trong thời hạn quy định. Sau khi được vận động, một số hộ đã chủ động tháo dỡ, thu gọn hoạt động kinh doanh trong phạm vi đất nhà.

Bà Nguyễn Thị Bé, tiểu thương tại hẻm 1007, chia sẻ: “Ban đầu có thể chưa quen, nhưng tôi đồng tình với cách làm của địa phương. Buôn bán vẫn được duy trì, miễn là đúng phạm vi đất của mình, không lấn chiếm vỉa hè, góp phần giữ gìn đường phố văn minh, trật tự”.

Tại phường Rạch Dừa, các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cảnh, Lưu Chí Hiếu cũng là những điểm nóng về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè suốt nhiều năm. Để lập lại trật tự đô thị, phường thành lập các tổ công tác, tập trung tuyên truyền, vận động kết hợp xử lý vi phạm tại những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm.

Theo bà Lê Thị Lưu, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Rạch Dừa, địa bàn rộng đặt ra nhiều áp lực trong công tác quản lý. Vì vậy, phường xác định các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm để tập trung lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh, tránh dàn trải, đồng thời duy trì việc theo dõi nhằm hạn chế tái phạm.

Tạo đồng thuận từ cơ sở

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết, từ đầu năm 2026, Công an phường phối hợp Đội 5 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM tổ chức tuần tra 3 ca mỗi ngày, tập trung trên các tuyến đường chính và những khu vực thường phát sinh vi phạm như Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Bà Lê Chân, Trần Quang Khải, Hoàng Sa và xung quanh chợ Tân Định, chợ Đa Kao…

Phường xác định khu vực quanh các chợ và những tuyến đường thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là địa bàn trọng điểm cần tập trung kiểm tra, chấn chỉnh. Công tác được triển khai theo hướng kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, tại xã Hòa Hội, bên cạnh tuyên truyền, vận động, chính quyền địa phương chú trọng bố trí địa điểm kinh doanh thay thế để tiểu thương ổn định sinh kế. Từ tháng 9-2026, xã triển khai giải tỏa các điểm buôn bán tự phát, từng bước đưa tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Hòa Bình và chợ Hòa Hội.

Theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, để chấm dứt tình trạng họp chợ tự phát, ngoài việc xử lý vi phạm, địa phương còn tạo điều kiện để người dân có nơi buôn bán phù hợp bởi với nhiều tiểu thương, buôn bán nhỏ tạo ra nguồn thu nhập hàng ngày, nếu không được bố trí địa điểm buôn bán thay thế thì rất dễ tái diễn tình trạng lấn chiếm.

“Việc sắp xếp tiểu thương vào chợ truyền thống được xem là giải pháp vừa lập lại trật tự đô thị, vừa giúp người dân duy trì sinh kế, hướng đến hoạt động kinh doanh ổn định, đúng quy định”, ông Linh khẳng định.

Mỗi địa phương có những cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, để kết quả bền vững, chính quyền cơ sở cần duy trì kiểm tra sau giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, đồng thời bố trí địa điểm buôn bán phù hợp với điều kiện thực tế.