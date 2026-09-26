Các địa phương nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Sát sao từ nguồn thực phẩm, đa dạng thực đơn đến tăng cường giám sát, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh đang góp phần bảo đảm mỗi suất ăn vừa an toàn, đủ dinh dưỡng, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh.

Kiểm soát chặt nguồn thực phẩm

Cùng với nhiệm vụ dạy học, tổ chức bán trú và chăm sóc sức khỏe học sinh ngày càng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại xã Quốc Oai, hiện có 3 trường tiểu học với gần 4.800 học sinh sử dụng suất ăn sẵn. Ở bậc mầm non, 3 trường công lập tổ chức tự nấu ăn tại trường, với gần 3.000 học sinh ăn bán trú.

Ngoài ra, 574 trẻ em thuộc 12 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục trên địa bàn tự tổ chức nấu ăn tại cơ sở. Như vậy, mỗi ngày có hàng nghìn suất ăn được chuẩn bị và cung cấp cho học sinh. Để bảo đảm an toàn, các nhà trường chú trọng kiểm soát ngay từ khâu lựa chọn nguồn thực phẩm, kiểm tra khi tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất và tổ chức cho học sinh ăn tại trường.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc Oai 2 Nguyễn Thị Hiền cho biết, nhà trường xác định bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Nguồn thực phẩm đưa vào trường được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình, bảo đảm vệ sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, nhà trường không chỉ quan tâm đến yếu tố an toàn mà còn chú trọng xây dựng khẩu phần hợp lý, cân đối các nhóm chất, thay đổi thực đơn để trẻ có bữa ăn phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Việc tổ chức ăn bán trú cũng được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Oai 2 cùng BGH kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh. Ảnh: Kim Xuyến.

Là người trực tiếp chăm sóc trẻ, cô Trần Thị Nguyệt Ánh, giáo viên Trường Mầm non Quốc Oai 2 cho rằng, giờ ăn không chỉ giúp trẻ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà còn là thời điểm để giáo viên rèn cho trẻ những thói quen tốt như ăn uống đúng giờ, giữ vệ sinh, ăn đa dạng các loại thực phẩm. Giáo viên cũng quan sát khả năng ăn uống của từng trẻ, nắm bắt những trường hợp trẻ ăn ít, kén ăn hoặc có biểu hiện bất thường để trao đổi với bộ phận nuôi dưỡng và phụ huynh. Qua đó, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ được thực hiện sát hơn với nhu cầu thực tế.

Bữa ăn bán trú của học sinh tại trường mầm non Quốc Oai 2. Ảnh: Trần Hằng

Không chỉ ở các trường mầm non, công tác kiểm soát bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học cũng được chú trọng. Bà Phạm Thị Liên Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Oai 2 cho biết, nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn, phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, sự tham gia giám sát của phụ huynh được nhà trường coi trọng. Thông qua trao đổi, phản hồi về thực đơn, khẩu phần và chất lượng bữa ăn, nhà trường có thêm thông tin để điều chỉnh cách tổ chức phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh.

Bà Phạm Thị Liên Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Oai 2 cùng Ban giám hiệu kiểm tra suất ăn bán trú tại trường. Ảnh: Kim Xuyến

Khi phụ huynh cùng giám sát bữa ăn

Tại xã Kiều Phú, việc nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cũng được các trường học triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Trường Tiểu học Kiều Phú 3 hiện có 1.537 học sinh, trong đó khoảng 90% học sinh tham gia bán trú, tăng 10% so với năm học trước. Số lượng học sinh ăn bán trú tăng cho thấy nhu cầu của phụ huynh ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhà trường trong tổ chức, quản lý và giám sát bữa ăn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiều Phú 3 Phạm Thị Bích Hậu cho biết, nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm. Các khâu từ lựa chọn, tiếp nhận thực phẩm đến tổ chức bữa ăn đều được kiểm soát. Nhà trường cũng chú trọng tiếp nhận ý kiến phản hồi của phụ huynh và giáo viên để kịp thời điều chỉnh những vấn đề liên quan đến thực đơn, khẩu phần và chất lượng suất ăn.

Theo bà Phạm Thị Bích Hậu, khi tỷ lệ học sinh bán trú tăng, trách nhiệm của nhà trường cũng lớn hơn. Vì vậy, việc tổ chức bữa ăn cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm để phụ huynh yên tâm khi gửi con tại trường.

Bà Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng trường tiểu học Kiều Phú 3 xã Kiều Phú. Ảnh: Kim Xuyến

Với 930 trẻ được tổ chức ăn bán trú tại 6 điểm trường, gồm 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu, Trường Mầm non Kiều Phú 3 xác định việc duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đồng đều giữa các cơ sở là yêu cầu quan trọng.

Hiệu trưởng nhà trường Trần Thị Kim Tâm cho biết, trường chủ động thống nhất các khâu trong tổ chức nuôi dưỡng, từ xây dựng thực đơn đến chế biến và tổ chức cho trẻ ăn. Khẩu phần được tính toán theo từng độ tuổi, bảo đảm sự cân đối về dinh dưỡng, đồng thời thực đơn được luân phiên để tạo sự đa dạng, giúp trẻ ăn ngon miệng. Trong mỗi bữa ăn, giáo viên trực tiếp quan sát khả năng ăn uống, khẩu vị và tình trạng của trẻ; những vấn đề phát sinh được trao đổi với bộ phận nuôi dưỡng và phụ huynh để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Bà Trần Thị Kim Tâm cho rằng, chất lượng bữa ăn bán trú chỉ được nâng lên khi có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và gia đình. Nhà trường tổ chức tốt khâu nuôi dưỡng, giáo viên theo dõi trẻ hằng ngày, còn phụ huynh cung cấp thông tin về thói quen, sở thích ăn uống và tình trạng sức khỏe của trẻ. Từ đó, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ được toàn diện hơn.

Đại diện ban Phụ huynh trưởng Trường Mầm non Kiều Phú 3 kiểm tra thực phẩm cung cấp cho bữa ăn bán trú tại trường. Ảnh: Kim Xuyến

Thực tế cho thấy, phụ huynh ngày càng quan tâm đến những gì con mình được ăn tại trường. Không chỉ mong muốn con được ăn đủ, phụ huynh còn quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, thực đơn, khẩu phần và cách tổ chức bữa ăn. Sự tham gia của phụ huynh vì vậy không chỉ là một kênh phản hồi mà còn góp phần tạo thêm một lớp giám sát đối với bữa ăn bán trú.

Tăng trách nhiệm quản lý từ cơ sở

Bên cạnh trách nhiệm của các nhà trường, chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động bán trú. Bà Triệu Thị Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiều Phú, cho biết địa phương xác định công tác quản lý nhà nước đối với bữa ăn bán trú cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Cùng với việc hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy định, địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra điều kiện tổ chức ăn bán trú, an toàn thực phẩm và việc thực hiện các quy trình liên quan. Theo bà Triệu Thị Nhật, sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giám sát. Khi có sự tham gia của nhiều bên, những vấn đề phát sinh có thể được phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Đồng thời tạo sự công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn.

Từ thực tế tại các trường học, có thể thấy, để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, cần bắt đầu từ những khâu tưởng như rất nhỏ: Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra thực phẩm khi nhập trường, bảo đảm vệ sinh trong chế biến, xây dựng thực đơn hợp lý, theo dõi khẩu phần và lắng nghe phản hồi của học sinh, phụ huynh.

Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, công khai quy trình tổ chức, tăng cường giám sát và lắng nghe phản hồi của phụ huynh sẽ góp phần xây dựng bữa ăn bán trú theo hướng an toàn, đủ dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu của học sinh. Một bữa ăn đủ chất, an toàn và phù hợp với lứa tuổi không chỉ giúp học sinh có thêm năng lượng cho một ngày học tập mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe, thể lực và hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học.

Kiểm tra lưu mẫu thức ăn tại trường tiểu học Quốc Oai 2. Ảnh: Kim Xuyến

Bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng là trách nhiệm chung của nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình. Với việc tăng cường kiểm tra, giám sát từ nguồn thực phẩm đến khâu chế biến, tổ chức bữa ăn, Hà Nội đang từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.

Khi nhà trường chủ động, chính quyền tăng cường quản lý, phụ huynh cùng tham gia giám sát và các đơn vị cung cấp thực phẩm thực hiện đúng trách nhiệm, bữa ăn bán trú sẽ không chỉ dừng ở yêu cầu “ăn đủ” mà hướng tới mục tiêu ăn an toàn, ăn ngon, đủ dinh dưỡng và vì sức khỏe lâu dài của học sinh.