Các địa phương khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp xã Phú Ninh. (Ảnh: QV)

Đây là dịp để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, ghi nhận, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại xã Phú Ninh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển của xã Phú Ninh được mở rộng, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch và các ngành nghề nông thôn, tạo thêm nhiều cơ hội mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt tại xã Phú Ninh. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết, trên địa bàn xã hiện có 63 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và 1.475 hộ kinh doanh đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và từng bước mở rộng quy mô. Nhiều doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã chủ động đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mở rộng kênh bán hàng và từng bước tiếp cận thị trường ngoài địa phương. Một số cơ sở đã quan tâm hơn đến truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu, bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là những chuyển biến tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: QV)

“Sau buổi gặp mặt hôm nay, mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền-doanh nghiệp-người dân sẽ ngày càng chặt chẽ hơn; các doanh nghiệp mạnh dạn trao đổi với chính quyền về những khó khăn, vướng mắc, những cơ hội đầu tư và những đề xuất, sáng kiến cho sự phát triển của địa phương. Địa phương cam kết luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng phục vụ; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, đúng pháp luật và bền vững”, đồng chí Nguyễn Hữu Bình mong muốn.

Quang cảnh buổi gặp mặt tại xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: QV)

Còn tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà, trong thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã góp sức vào sự phát triển của Sơn Cẩm Hà trên nhiều lĩnh vực từ may mặc, chế biến, sản xuất đến dịch vụ, thi công, sửa chữa và nâng cấp các công trình.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tại xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: QV)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu chia sẻ, những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và góp phần vào sự đổi thay của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: QV)

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, địa phương cũng trân trọng sự sẻ chia trong các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Đây là những nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. (Ảnh: QV)

“Trong thời gian tới, xã Sơn Cẩm Hà xác định cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh là một trong những lực lượng quan trọng đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu phát triển hai con số trong năm 2026.

Xã Sơn Cẩm Hà sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động phối hợp hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp; từng bước xây dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững”, đồng chí Phạm Việt Hậu nói.