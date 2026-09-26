Các địa phương khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 500/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung và có tính bắt buộc đối với toàn bộ hệ thống nhằm xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm.

Phải chuẩn hóa chương trình đào tạo giáo viên toàn hệ thống (Ảnh: Hoa Trà).

Việc đào tạo phải bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng thực chất yêu cầu của nghề nghiệp. Cùng với đó, cơ chế tuyển sinh cần được đổi mới, trong đó nghiên cứu bổ sung việc đánh giá năng lực nghề nghiệp và yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào.

Cơ chế kiểm định cũng phải được cải tiến theo hướng thực chất, có khả năng đo lường tác động đối với chất lượng đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một trong những tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo, không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ, số chương trình được kiểm định hoặc các tiêu chí liên quan khác.

Bên cạnh đó, cần rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, bảo đảm chất lượng và chuẩn mực, qua đó tạo điều kiện thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Trong đó, các địa phương khẩn trương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thừa, thiếu cục bộ.

Đối với những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên nhưng chưa thể bố trí bằng biên chế, địa phương thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn thu hợp pháp để thực hiện chi trả cho giáo viên hợp đồng. Trường hợp vượt khả năng cân đối, địa phương phải khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Phải chấm dứt thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027 (Ảnh: Quốc Tiệp)

Phó thủ tướng yêu cầu trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo quy định do nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu nhu cầu biên chế, trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa; không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí.

Cùng với đó, các địa phương phải chủ động rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, trong đó có dữ liệu về đội ngũ giáo viên, học sinh…

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc theo từng địa phương, từng trường, cấp học và môn học.

Việc xác định nhu cầu phải đánh giá đồng bộ quy mô dân số, số học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiết đội ngũ. Nhu cầu giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục cũng phải được tính đến.

Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, từng cấp học, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn về các định mức trong lĩnh vực giáo dục bảo đảm phù hợp, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Trên cơ sở nhu cầu, định mức, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương xây dựng phương án tổng thể xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 10 năm 2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Việc đề xuất bổ sung biên chế phải có lộ trình, dựa trên dự báo nhu cầu trung hạn và dài hạn, tránh lãng phí nguồn lực. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để chỉ đạo toàn diện, bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.