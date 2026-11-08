Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa lớn từ đêm mùng 6 đến sáng 8/11 đã gây ngập úng, lũ ống và sạt lở tại nhiều khu vực vùng cao của tỉnh, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và sản xuất nông nghiệp. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và hót dọn đất đá sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn trong các ngày từ 6 đến 8/11 gây thiệt hại tại 11 xã, gồm: Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Bắc Hà, Sín Chéng, Si Ma Cai, Lùng Phình, Võ Lao, Văn Bàn, Bát Xát và Cốc San. Tính đến 17 giờ ngày 8/11, mưa lũ đã làm 58 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở; hơn 3,5 ha cây trồng bị vùi lấp, gãy đổ; 2.000 m² ruộng và 150 m² bờ ruộng bị sạt lở; 1 con trâu bị sét đánh chết.

Riêng thiệt hại về giao thông, tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường là 4.165 m³, gồm: Bản Liền 290 m³, Cao Sơn 1.380 m³, Bắc Hà 300 m³, Sín Chéng 2.000 m³, Si Ma Cai 50 m³ và Lùng Phình 145 m³.

Tổng thiệt hại ước trên 3 tỷ đồng, trong đó hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng; nhà ở, tài sản và an sinh xã hội khoảng 640 triệu đồng; sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 260 triệu đồng; thiệt hại khác khoảng 100 triệu đồng.

Trong số 58 nhà ở bị ảnh hưởng, có 42 hộ bị nước hoặc bùn đất tràn vào nhà, chuồng trại, 13 hộ bị sạt lở taluy và 3 hộ bị tốc mái, sập tường; một số hộ bị nước tràn vào nhà gây ướt 300 kg thóc và 400 kg ngô hạt.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp và đường giao thông tại 11 xã của tỉnh.

Trước diễn biến mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng ký Công văn hỏa tốc số 11492/UBND-NLN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả. UBND tỉnh yêu cầu rà soát, di dời người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở; bố trí nơi ở tạm an toàn. Sở Xây dựng xử lý điểm ách tắc giao thông, Sở Tài chính tham mưu kinh phí hỗ trợ; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khắc phục thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và chủ trì cập nhật, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong đợt mưa lớn này, xã Bắc Hà là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất toàn tỉnh với ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Rạng sáng 7/11, nước từ các sườn núi, khe suối đổ về dồn dập khiến khu vực trung tâm xã có nơi ngập sâu gần 1 m, làm 42 nhà dân tại 9 thôn (tập trung ở khu trung tâm, Na Hối và Thải Giàng Phố) bị ảnh hưởng, gồm 39 hộ bị ngập nhà, 2 hộ bị đất sạt vào nhà và 1 hộ bị sập tường nhà. Đáng chú ý, nước lũ dâng nhanh làm 4 người dân bị mắc kẹt, phải di chuyển lên mái nhà tránh lũ. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai đã lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, đưa cả 4 người dân đến nơi an toàn.

Nước dâng và đất đá tràn xuống cũng làm ngập, chia cắt 6 điểm giao thông tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải; làm đứt gãy khoảng 50 m đường bê tông tại khu vực Cồ Dề Chải và gây sạt lở khoảng 200 m³ đất đá trên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Hoàng Thu Phố. Tại cuộc họp chiều 7/11, UBND xã Bắc Hà đã đánh giá tình hình thiệt hại, ghi nhận ngoài nhà ở và giao thông, toàn xã còn có 3,7 ha rau màu bị ảnh hưởng, 10 con lợn bị chết, rất may không có thiệt hại về người.

Theo ông Nguyễn Tài Nghệ – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà, ngay sau khi mưa lớn xảy ra, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các thôn, lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê dọn tài sản, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, tập trung xử lý các điểm sạt lở giao thông và rà soát từng hộ dân ở vùng nguy hiểm để chủ động sơ tán khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Lực lượng chức năng và người dân xã Bắc Hà khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại Cao Sơn, mưa dông xảy ra từ tối mùng 6 đến chiều 7/11, lượng mưa tại trạm La Pan Tẩn đạt 162 - 163,8 mm, trạm Cao Sơn PCTT 164,2 mm, gây thiệt hại ước 250 triệu đồng.

Theo ông Trần Hoàng Anh - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn: Xã có 5 nhà dân tại các thôn La Pan Tẩn, Tả Thàng, Ma Ngán và Lùng Chéng bị ảnh hưởng do nước, bùn tràn vào nhà, sạt taluy hoặc đổ tường. Cùng với đó, khoảng 1.400 m³ đất đá sạt xuống các tuyến đường; trong đó hơn 100 m³ sạt trên Tỉnh lộ 154 qua thôn Pa Cheo Phìn; tuyến giao thông nông thôn Cao Sơn - Lùng Chéng có khoảng 1.300 m³ đất đá sạt và một cống bị hỏng; tuyến La Pan Tẩn - Mường Lum sạt đất đá, bong tróc nền đường gần 100m. Riêng ngầm tràn thôn Ngải Phóng Chồ trên Tỉnh lộ 154 bị lũ làm hỏng một số vị trí.

"Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng cùng với Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đến trưa 8/11, Tỉnh lộ 154 đã thông suốt, đường liên thôn được hót dọn tạm, bảo đảm xe máy đi lại. Hai hộ ở thôn Lùng Chéng, nơi có nguy cơ đá lăn, được sơ tán đến nhà người thân" - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn Trần Hoàng Anh cho biết thêm.

Tại xã Sín Chéng, mưa lớn từ 21 giờ ngày 6/11 đến 8 giờ ngày 7/11 khiến 6 tuyến đường trung tâm và đường thôn bị sạt lở taluy dương với tổng khối lượng khoảng 2.000 m³ đất đá; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bản Mế bị sạt lở taluy dương dài 15 m; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nàn Sín bị ngập úng sân trường, ước tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. UBND xã Sín Chéng đã huy động lực lượng hỗ trợ hai nhà trường dọn vệ sinh khuôn viên, khơi thông cống rãnh và điều động máy móc san gạt các điểm sạt lở.

Chiều 8/11, trao đổi với phóng viên, ông Viên Đình Hiệp - Chủ tịch UBND xã Sín Chéng cho biết, địa phương đang đôn đốc sát sao việc dọn mặt đường và sửa chữa các trường học để tổ chức dạy học ổn định trở lại.

Người dân xã Sín Chéng tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ở Bản Liền, lực lượng quân đội, dân quân, công an tích cực tham gia san gạt 7 điểm sạt lở, khoảng 290 m³ đất đá, trên tuyến Đội 3 - Nậm Tồn và Đội 4 - Bản Liền; hỗ trợ các hộ bị sạt taluy, đổ tường bao.

Tại Bảo Nhai, chính quyền phối hợp Điện lực Bảo Thắng khắc phục sự cố cột điện 0,4 kV ở thôn Trung Đô, sửa 20 m rãnh bê tông đường Nậm Pó và hỗ trợ 4 hộ bị tốc mái, sạt taluy tại các thôn Nậm Đét, Làng Mới, Bản Lắp.

Tại Văn Bàn, mưa lũ làm lún, nứt đoạn tường rào dài 8 m, cao 2,5 m ở điểm trường mầm non Bản Hành, thuộc Trường Mầm non số 1 Văn Bàn. Các lực lượng đang tích cực khắc phục, đảm bảo không để việc dạy và học bị gián đoạn.

Các xã Lùng Phình và Si Ma Cai khẩn trương khắc phục 47 m kênh thủy lợi bị sạt lở, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Các tuyến giao thông bị sạt lở cơ bản đã được thông đường bước một để đảm bảo việc đi lại của người dân.

Theo một đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, đêm mùng 7 và rạng sáng 8/11, khu vực Yên Bái cũ có mưa vừa ở một số nơi, lượng mưa cao nhất tại trạm Lũng Hà, xã Phúc Lợi là 17 mm; chưa ghi nhận thiệt hại.

Tại khu vực Lào Cai cũ, mưa nhỏ phổ biến dưới 4 mm. Riêng xã Bát Xát có một nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy và 1 con trâu bị sét đánh tại thôn Tả Hồ, thiệt hại ban đầu ước khoảng 60 triệu đồng.

Hiện, các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ sáng 8/11 đang thống kê thiệt hại và tổ chức các lực lượng khắc phục hậu quả.

Nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó.

Trước việc độ ẩm đất tại nhiều sườn đồi đã đạt trạng thái bão hòa với cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 60 xã, phường cùng dự báo từ đêm 8/11 không khí lạnh mạnh tràn về khiến vùng núi cao có nơi chuyển rét đậm dưới 13 độ C, các địa phương đang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, vừa dồn sức xử lý dứt điểm các điểm sạt lở sau mưa lũ, vừa chủ động hướng dẫn Nhân dân che chắn chuồng trại và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong các ngày tiếp theo.