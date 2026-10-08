Các địa phương khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Phủ Lý năm 2026.

* Sáng 8/10, Ban Tổ chức diễn tập phường Phủ Lý tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2026.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phường Phủ Lý phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: Lê Dũng

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phường Phủ Lý nhấn mạnh: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong việc phối hợp xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Qua đó, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cuộc diễn tập lần này nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện các mặt hoạt động của địa phương, nhất là kỷ cương, nền nếp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: Lê Dũng

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc phường Phủ Lý điều hành cuộc diễn tập đúng qui định, chặt chẽ, nghiêm túc. Đánh giá kết quả diễn tập một cách khách quan, thực chất, chỉ rõ những điểm mạnh, hạn chế để rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục sau diễn tập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát sao các lực lượng thực hành thuần thục các nội dung thực binh, bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp với thực địa, sát với tình huống chiến đấu.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phủ Lý ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng tại cuộc diễn tập. Ảnh: Lê Dũng

Ban Tổ chức diễn tập phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập; thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình đã xác định. Phát huy tinh thần trách nhiệm, xử lý linh hoạt các tình huống, đúng nguyên tắc và sát thực tế địa phương, tránh dập khuôn, máy móc. Duy trì thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong suốt quá trình diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm các quy định; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng phường Phủ Lý triển khai kế hoạch chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng tại cuộc diễn tập. Ảnh: Lê Dũng

Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Phủ Lý năm 2026 có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến; Giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào các nội dung diễn tập theo kế hoạch. Cuộc diễn tập diễn ra trong hai ngày 8-9/10/2026.

* Sáng 8/10, UBND phường Yên Sơn tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Tô Văn Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Yên Sơn năm 2026. Ảnh: Ngọc Linh

Cùng dự có lãnh đạo các xã: Phát Diệm, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông và phường Yên Sơn; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Thành Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sơn nhấn mạnh, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của địa phương.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sơn phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: Ngọc Linh

Trọng tâm của cuộc diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự quản lý, điều hành của UBND phường trong các trạng thái quốc phòng, an ninh. Đây cũng là dịp để bồi dưỡng, rèn luyện khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể của phường khi chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, đây cũng là đợt kiểm tra, sát hạch thực tế đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công an phường về trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng tại cuộc diễn tập. Ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Chi bộ Công an phường (mở rộng) để thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và biện pháp xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND phường về triển khai các Nghị quyết của HĐND phường; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo chuyển trạng thái địa phương vào thời chiến; Xem xét Tờ trình của UBND phường về việc phê duyệt Đề án chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Tại các hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến phòng thủ, phù hợp với điều kiện thực tế của phường Yên Sơn trong giai đoạn hiện nay.

* Sáng 8/10, tham dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 của xã Yên Cường có đại diện Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Tổ đạo diễn Cụm số 3; đại biểu các xã, phường tham quan diễn tập cùng lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) xã.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập. Ảnh: Văn Huỳnh

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu”, cuộc diễn tập được triển khai qua các giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Theo chương trình, trong ngày diễn tập thứ nhất, các lực lượng tập trung thực hành các nội dung chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức các hội nghị của cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ. Tiếp đó là các nội dung chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, hạ quyết tâm và triển khai các nhiệm vụ theo tình huống giả định.

Hội nghị Ban Thường vụ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng tại cuộc diễn tập.

Ngày diễn tập thứ hai tập trung vào các nội dung thực binh, xử trí tình huống về an ninh, trật tự và thực hành chiến đấu phòng thủ, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống, bảo đảm sát với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Cuộc diễn tập được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập xã Yên Cường phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: Văn Huỳnh

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập xã Yên Cường nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã Yên Cường trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đồng chí đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ; chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo các nội dung, vận dụng linh hoạt kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh vào xử lý các tình huống giả định. Đồng thời, quá trình diễn tập phải chấp hành nghiêm quy định về bảo mật thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, không phô trương, hình thức.