Các địa phương kết nghĩa hỗ trợ xã Tam Mỹ phát triển kinh tế, an sinh xã hội

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Vân và các xã Thu Bồn, Tam Mỹ chủ trì hội nghị. Ảnh: D.LỆ

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố, xã Thu Bồn và phường Hải Vân kết nghĩa với xã Tam Mỹ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 địa phương duy trì trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các ngành, hội đoàn thể của xã Tam Mỹ phối hợp với xã Thu Bồn, phường Hải Vân tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người dân, hội viên khó khăn, hộ nghèo của xã Tam Mỹ.

Các địa phương, đơn vị tặng kinh phí hỗ trợ xã Tam Mỹ. Ảnh: D.LỆ

Xã Thu Bồn đã hỗ trợ xã Tam Mỹ 300 triệu đồng, phường Hải Vân hỗ trợ 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện phong trào vì người nghèo, các chính sách an sinh xã hội.

Hai địa phương kết nghĩa hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm của xã Tam Mỹ tại các nhà hàng, khách sạn, chợ trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Mỹ.

Tại chương trình sơ kết, phường Hải Vân tặng 100 triệu đồng, xã Thu Bồn tặng 100 triệu đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội tại xã Tam Mỹ.

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ 100 triệu đồng cho xã Tam Mỹ tổ chức gameshow “Quê mình xứ Quảng”.