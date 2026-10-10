Các địa phương hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đội đặc nhiệm hành chính xã Yên Từ sẵn sàng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Ảnh: Đức Lam

* Ngày 10/10, xã Yên Từ tổ chức ra quân chiến dịch cao điểm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” nhằm phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Tham gia chiến dịch có cán bộ, công chức xã, công an xã, lực lượng đoàn viên, thanh niên, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn.

Các lực lượng xã Yên Từ diễu hành hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam. Ảnh: Đức Lam

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lực lượng tham gia chiến dịch trực tiếp đến các hộ gia đình để tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt, kích hoạt và khai thác ứng dụng NinhBinh-S, tài khoản VNeID mức độ 2, nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và nắm vững kiến thức an toàn thông tin.

Đặc biệt, chiến dịch chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và những người còn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Thông qua việc hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, chiến dịch góp phần giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, đây cũng là dịp phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên và hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Việc triển khai chiến dịch ở Yên Từ không chỉ tạo khí thế hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số tại địa phương. Qua đó, từng bước đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực trong lao động, sản xuất và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

* Sáng 10/10, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đại Hoàng tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Ngày công dân số Việt Nam năm 2026; triển khai Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S và phát động Tháng cao điểm triển khai Bộ học liệu đa phương tiện trên địa bàn xã.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xã Đại Hoàng đã triển khai đồng bộ, thường xuyên nhiều giải pháp gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, tập trung vào ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, các nền tảng số từng bước được đưa vào phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được duy trì và đẩy mạnh.

Cùng với đó, xã chủ động tiếp cận công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, theo hướng thiết thực, an toàn và có trách nhiệm. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, tạo thêm cơ hội phát triển và cải thiện đời sống Nhân dân.

Hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia”; “Ngày công dân số Việt Nam” năm 2026, xã Đại Hoàng không chỉ tuyên truyền, phát động phong trào mà sẽ chuyển hoá nhận thức thành hành động, chuyển các mục tiêu thành kết quả cụ thể, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Trần Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, tại hội nghị lãnh đạo xã đề nghị nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; chú trọng xây dựng, khai thác dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong ứng dụng công nghệ số phù hợp với nhiệm vụ được giao; các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống và phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, xã Đại Hoàng đã phát động Tháng cao điểm triển khai Bộ học liệu đa phương tiện và triển khai Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S trên địa bàn xã, với mục tiêu 100% cán bộ, công chức viên, viên chức được đăng ký tài khoản hoàn thành nội dung học tập.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam. Ảnh: Trường Giang

Tiếp đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” và “Ngày công dân số Việt Nam”.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia công nghệ thuộc Công ty cổ phần Misa và Viettel khu vực Gia Viễn đã truyền đạt chuyên đề “AI - Trợ thủ đắc lực trong công việc và cuộc sống” và giới thiệu mô hình chữ ký số MySing, phần mềm Tami OA.

Nội dung chuyên đề giới thiệu tổng quan về nền tảng quản trị hành chính thông minh MISA iGOV, với các tính năng ưu việt, tích hợp đầy đủ các mô hình AI tiên tiến, giúp tăng hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ ra quyết định. Phần mềm Tami OA với các chức năng hỗ trợ chính quyền truyền tải thông tin, tương tác và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động trong toàn hệ thống chính trị xã; khuyến khích cán bộ, đảng viên tiên phong ứng dụng công nghệ số; phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và hỗ trợ người dân hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng nền tảng số phục vụ cuộc sống, học tập, lao động và sản xuất, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã.

* Sáng 10/10, xã Ninh Cường tổ chức hội nghị phát động, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng các nền tảng số.

Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã, công chức xã, thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Hồng Minh

Thời gian qua, xã Ninh Cường tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Xã Ninh Cường là một trong 13 xã trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai thử nghiệm Hệ thống điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng công dân số NinhBinh-S. Đến nay, xã đã tạo được trên 2.000 tài khoản; tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và đoàn viên, thanh niên. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều; một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn gặp khó khăn khi cài đặt và sử dụng các ứng dụng, nền tảng số. Vì vậy, xã Ninh Cường tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, phát huy vai trò của các Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 10 thôn, lấy hiệu quả sử dụng thực tế của người dân làm thước đo kết quả triển khai.

Lãnh đạo xã Ninh Cường trao Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn. Ảnh: Trần Hồng Minh

Tại hội nghị, xã Ninh Cường phát động Tháng cao điểm năm 2026 hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức và doanh nghiệp cài đặt, sử dụng các nền tảng số trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và Tổ Công nghệ số cộng đồng xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, đối tượng; tổ chức hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, ưu tiên người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng số.

Cùng với đó, xã chú trọng hướng dẫn hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số trong quảng bá sản phẩm, giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tuyên truyền các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Kết quả Tháng cao điểm sẽ được đánh giá không chỉ bằng số lượng tài khoản được tạo lập mà còn bằng số người được hướng dẫn, khả năng tự sử dụng và hiệu quả thực tế.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10). Đồng thời, tổ chức hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng các nền tảng số tại Nhà văn hóa thôn Tân Phường.

Các lực lượng xã Ninh Cường Diễu hành hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Trần Hồng Minh

Thông qua chương trình, xã Ninh Cường tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động học tập, ứng dụng công nghệ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống.