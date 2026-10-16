Các địa phương hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác toàn diện

Ông Bounchom Ubonpaseut, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savannakhet (phải) tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do ông Phan Thiên Định dẫn đầu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp sang thăm, làm việc và tham dự Hội nghị cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh-Savannakhet năm 2026 tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào), ngày 15/10, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (Ủy ban Nhân dân) tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao ông Bounchom Ubonpaseut, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savannakhet.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet về mục đích chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet, nhằm triển khai Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet; thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Ông Phan Thiên Định khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet nói riêng đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; nhấn mạnh tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet có nhiều lợi thế chiến lược trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây với Khu kinh tế Vũng Áng, Cảng nước sâu Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu Kinh tế đặc biệt Savannakhet là nền tảng quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, vận tải và logistics.

Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất hai địa phương duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, quản lý điều hành kinh tế-xã hội; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Nhân dịp chuyến thăm, để chia sẻ với những khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra tại tỉnh Savannakhet thời gian qua, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ địa phương bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savannakhet Bounchom Ubonpaseut nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Savannakhet và Hà Tĩnh thời gian qua.

Nổi bật trong đó là việc tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Savannakhet trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

Ông Bounchom Ubonpaseut chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt kế hoạch đề ra, coi đây là thắng lợi lớn của Đảng bộ và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của địa phương cũng như phương hướng trong thời gian tới; cho biết tỉnh Savannakhet đang có kế hoạch xây dựng tuyến đường chiến lược nối từ Seno đến huyện Vilabouly (tỉnh Savannakhet) hướng tới cửa khẩu biên giới tỉnh Khammuon và cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).

Tuyến đường này sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa từ Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet và các doanh nghiệp đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh ra các cảng biển của Việt Nam được thuận lợi và rút ngắn khoảng cách; đồng thời tạo trục kết nối du lịch giữa Savannakhet-Khammuon với các tỉnh biên giới của Việt Nam.

Ông Bounchom Ubonpaseut bày tỏ tin tưởng thành công của Hội nghị cấp cao Savannakhet-Hà Tĩnh lần này sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hai tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Ông Phan Thiên Định và bà Daovone Xaisoulien trao Biên bản Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh-Savannakhet giai đoạn 2026-2029. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và bà Daovone Xaysoulien, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet, đã đồng chủ trì Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh năm 2026.

Tại hội nghị, trong bầu không khí ấm áp và thắm tình hữu nghị đồng chí anh em, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Biên bản Hội nghị cấp cao đã ký kết ngày 21/6/2022 tại tỉnh Hà Tĩnh; khẳng định thời gian qua, hai địa phương đã duy trì việc trao đổi đoàn, gặp gỡ, hợp tác giáo dục và kết nối kinh tế liên tục, đạt nhiều kết quả thực chất và tích cực.

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 80 suất học bổng cho cán bộ, học sinh của tỉnh Savannakhet. Hiện có 53 lưu học sinh của tỉnh Savannakhet đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về trao đổi thương mại và logistics, hiện Cảng quốc tế Lào-Việt tại Khu Kinh tế Vũng Áng đóng vai trò là cửa ngõ ra biển quan trọng của Lào; trong 9 tháng đầu năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm hơn 40% lượng hàng thông qua cảng. Đáng chú ý, việc đưa Cầu cảng số 3 vào vận hành từ tháng 3/2025 đã nâng cao đáng kể năng lực khai thác, thúc đẩy chuỗi dịch vụ logistics giữa hai tỉnh Hà Tĩnh-Savannakhet.

Trên cơ sở tiềm năng và điều kiện thuận lợi của mỗi địa phương, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược trọng tâm.

Thứ nhất là công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh: hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc và gìn giữ truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam; duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức địa phương học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng thời, phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Thứ hai là hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội: khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tăng cường đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, phát triển nông thôn, du lịch, vận tải và sản xuất hàng hóa.

Đặc biệt, thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ vận tải qua Cảng nước sâu Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) và Cảng cạn (tỉnh Savannakhet) nhằm nâng tầm kết nối kinh tế khu vực.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, cấp học bổng và đào tạo cán bộ, học sinh tỉnh Savannakhet sang học tập tại Hà Tĩnh; tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho công dân hai bên qua lại làm việc và sinh sống.

Thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau: hai bên thống nhất chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh; tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, du lịch và duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

Kết thúc hội nghị, bà Daovone Xaisoulien và ông Phan Thiên Định đã ký Biên bản Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh-Savannakhet, có hiệu lực trong giai đoạn 3 năm (2026-2029).

Đây là cơ sở để các sở, ngành, đơn vị và địa phương hai tỉnh triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.