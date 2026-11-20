Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thành lập 10 đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo phường Âu Lâu tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Sáng 20/11, các đoàn công tác của phường đến dự lễ kỷ niệm, thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo phường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó và đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục địa phương.

Năm 2026, ngành giáo dục phường tiếp tục kiện toàn mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn đầu mối, hoàn thành tốt công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Năm học 2026–2027, toàn phường duy trì 133 nhóm, lớp công lập với 3.917 trẻ, học sinh và 6 cơ sở mầm non ngoài công lập với 8 nhóm, lớp, 97 trẻ.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo tại Trường TH và THCS Minh Quân.

Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, nâng cấp với kinh phí 70,9 tỷ đồng từ ngân sách thuộc thẩm quyền phường và 21,6 tỷ đồng ngân sách tỉnh phê duyệt đầu tư tại điểm trường Bảo Hưng. Các trường đẩy mạnh dạy tiếng Anh từ lớp 1, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Lãnh đạo phường khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Dịp này, các trường tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, đồng thời tặng quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.

* Tại phường Trung Tâm

Chiều 19/11, UBND phường tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham dự của 400 đại biểu.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo phường, các cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học và đại diện phụ huynh học sinh.

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Đinh Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả giáo dục và đào tạo của phường trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo phường Trung Tâm tặng hoa chúc mừng các nhà trường nhân dịp 20/11.

Dịp này, phường có 2 trường được UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026, gồm Trường Mầm non Hoa Huệ và Trường THCS Phù Nham (nay là Trường THCS Tô Hiệu). 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 23/8/2026.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THCS Tô Hiệu biểu diễn trong Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước đó, sáng 17/11, tại phân hiệu Phù Nham, Trường THCS Tô Hiệu tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hội thi có 16 tiết mục múa, hát, hát múa phụ họa và hoạt cảnh múa, ca ngợi quê hương, đất nước, vẻ đẹp văn hóa Tây Bắc và bày tỏ tình cảm tri ân thầy cô.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho phân hiệu Nghĩa Lộ, cùng 3 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.

* Tại xã Phúc Lợi

Chiều 19/11, xã tổ chức gặp mặt hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Trung Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo và nhìn lại kết quả giáo dục của địa phương.

Năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục xã Phúc Lợi nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn xã có 6 trường với 104 nhóm, lớp, 3.166 học sinh và 224 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 83,3%.

Lãnh đạo xã phúc Lợi tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100%. Ở cấp tiểu học, trên 98% học sinh hoàn thành chương trình. Cấp THCS có trên 96% học sinh đạt kết quả rèn luyện từ mức đạt trở lên, hơn 97% học sinh đạt kết quả học tập từ mức đạt trở lên. Học sinh lớp 9 đạt 2 giải cấp tỉnh ở các môn Toán và Tiếng Anh. Phong trào thể dục, thể thao học đường ghi nhận 8 giải tại các cuộc thi đá cầu cấp tỉnh.

Các trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai giáo dục STEM và trang bị kỹ năng số cho học sinh. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập được duy trì. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 63 lớp với hơn 6.800 lượt người tham gia.

Năm 2026, xã triển khai sắp xếp 6 trường thành 3 trường theo cấp học, gồm Trường Mầm non Phúc Lợi, Trường Tiểu học Phúc Lợi và Trường THCS Phúc Lợi, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Lãnh đạo xã Phúc Lợi trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Chinh ghi nhận những kết quả đạt được, chia sẻ với khó khăn, áp lực của đội ngũ nhà giáo, nhất là khi các trường đang ổn định tổ chức sau sắp xếp. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo xã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Mầm non Phúc Lợi và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường TH&THCS Trung Tâm, nay là Trường Tiểu học Phúc Lợi và Trường THCS Phúc Lợi, vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

* Tại xã Bản Liền

Sáng 20/11, UBND xã tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo xã cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại chương trình, đại diện các trường ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định ý nghĩa cao đẹp của nghề dạy học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Những năm qua, mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện địa lý và đời sống người dân, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy với nghề, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Các thầy cô kiên trì vận động học sinh đến lớp, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và đồng hành cùng các em trong quá trình trưởng thành. Những nỗ lực ấy góp phần duy trì nền nếp dạy và học, tạo nền tảng phát triển giáo dục địa phương.

Học sinh tặng hoa, tri ân các thầy, cô giáo.

Đại diện lãnh đạo xã và các cơ quan, đơn vị chúc mừng các trường học.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thay đổi tư duy và khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân.

Cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và nhà trường tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực hợp pháp, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, chăm lo cho đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Đại diện lãnh đạo xã mong muốn các thầy cô tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, danh dự nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, mến trẻ, chủ động tự học, nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy, làm gương cho học sinh noi theo. Các em học sinh được động viên tự tin, nuôi dưỡng ước mơ, tích cực học tập, rèn luyện và vươn lên bằng ý chí, nghị lực.

Các thầy, cô giáo vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, 2 giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Liền và 1 giáo viên Trường Mầm non Bản Liền được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

* Tại xã Lục Yên

Sáng 20/11, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 9 đoàn công tác đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng Trường TH & THCS Yên Thắng.

Tại các trường, đại diện lãnh đạo xã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Lục Yên Hoàng Trung Hải chúc mừng tập thể giáo viên, nhân viên Trường THCS Lê Hồng Phong.

Lãnh đạo xã mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

* Tại xã Nghĩa Đô

Sáng 20/11, UBND xã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Yên

Năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh. Các trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và giáo dục STEM, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo xã ghi nhận, biểu dương những kết quả các trường đạt được, tri ân sự cống hiến của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, đề nghị các trường tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chủ động khắc phục khó khăn.

Các giáo viên nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Dịp này, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Yên được trao Cờ thi đua của UBND tỉnh, 7 cá nhân được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND xã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 54 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. 4 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen thưởng.

Lãnh đạo xã Nghĩa Đô chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo.

* Tại xã Phúc Khánh

Chiều 20/11, UBND xã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm học 2025 - 2026, toàn xã có 6 trường công lập với 73 nhóm, lớp và 1.762 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đều đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần duy trì từ 97,5% đến 99%. Toàn bộ phòng học được xây dựng kiên cố.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,8%, học sinh THCS tốt nghiệp đạt 100%. Học sinh trên địa bàn giành 28 giải tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh và 1 giải ba cấp quốc gia.

Lãnh đạo xã Phúc Khánh tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Xã đã hoàn thành sắp xếp 6 trường thành 3 trường công lập, gồm Trường Mầm non Phúc Khánh, Trường TH&THCS Phúc Khánh và Trường TH&THCS Việt Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đề nghị các trường giữ vững đoàn kết sau sắp xếp, đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025–2026.