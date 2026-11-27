Ngày 27-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu, các đơn vị trực thuộc sở về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sở đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành về công tác phòng, chống thiên tai, mưa, lũ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ.

Phụ huynh đón học sinh tại Trường Tiểu học phường Bắc Nha Trang, phân hiệu 2 điểm trường Nguyễn Khuyến.

UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, căn cứ tình hình thực tế tại từng địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và người lao động hạn chế tối đa thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập; có phương án di chuyển, kê cao tài sản, thiết bị tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ tại đơn vị để chủ động xử lý các tình huống xảy ra, thường xuyên báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.