Ngày 19-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo đó, thực hiện Công văn số 63 ngày 16-11-2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng tránh thiên tai, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đối với tình hình gió mạnh trên biển, UBND các xã, phường ven biển và Đặc khu Trường Sa chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong 3 ngày tới.

Các đơn vị kịp thời thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp và duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đối với nguy cơ mưa lớn cục bộ, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm Công văn số 24 ngày 16-11-2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lưu lượng nước về hồ; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt và Chỉ thị số 39 ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt lưu ý đối với các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo sớm cho UBND các xã, phường, đặc khu; đồng thời tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh xử lý các tình huống phát sinh, nhất là những tình huống vượt khả năng ứng phó của cấp xã.

UBND tỉnh giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng UBND các xã, phường, đặc khu phát huy hệ thống thông tin cơ sở để cập nhật diễn biến thiên tai, phổ biến kỹ năng phòng tránh cho người dân. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo tình hình ứng phó về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) vào lúc 8 giờ và 16 giờ hằng ngày, kịp thời báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, nguy hiểm nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ đêm ngày 19 đến hết ngày 21-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm/đợt, có nơi trên 80mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3 giờ). Từ đêm ngày 21 đến hết ngày 22-11, trên khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 70mm.