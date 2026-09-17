Các địa phương đẩy nhanh thực hiện giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo khái quát điều kiện thuận lợi, tiềm năng, lợi thế, khó khăn và định hướng phát triển trong thời gian tới; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh những tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026; nhu cầu, lập và đề xuất danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, nước sạch nông thôn.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Theo báo cáo của các địa phương, trong những tháng đầu năm 2026, bộ máy chính quyền các xã sau sắp xếp cơ bản ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.

Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực; đặc biệt là thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thượng Trạch báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện Đảng ủy xã Phong Nha báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Dân Hóa báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Thành báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Điền báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Phú báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị, đề xuất Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần bố trí, bổ sung biên chế, nhân lực chuyên môn phù hợp; bổ sung kinh phí còn thiếu để các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với học sinh, giáo viên; ưu tiên hỗ trợ, đầu tư các tuyến đường giao thông thường xuyên bị hư hỏng, sạt lở, chia cắt trong mùa mưa lũ; bố trí nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án và quản lý đầu tư công; quan tâm chính sách giảm nghèo theo hướng tạo sinh kế bền vững…

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu một số kiến nghị của các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đặc biệt đã khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương cần hoàn thành công tác quy hoạch chung; bố trí nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh thực hiện giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển tại khu vực Phong Nha và Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, dự toán tài chính công; chú trọng đến công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, người nghèo, người có công; bảo đảm công tác quốc phòng-an ninh, đối ngoại...