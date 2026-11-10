Các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất ở vùng núi

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Vị trí đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh tư liệu - minh họa: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo nhận định của ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 9/11 đến nay, nhiều địa phương ở Khánh Hòa có nơi mưa to khoảng 100 mm và dông lốc. Từ ngày 10 - 11/11 mưa sẽ rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Với lượng mưa như trên, khả năng các sông suối của tỉnh sẽ xảy ra một đợt mưa lũ, đỉnh lũ. Những sông, suối nhỏ khả năng lũ trên báo động 1, có khả năng ngập úng ở vùng trũng.

Không chỉ vậy, 22 xã cũng nằm trong diện cảnh báo sạt lở và lũ quét. Tại đường đèo Khánh Lê, đèo Phượng Hoàng, đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục), các tuyến đường ven biển, vùng núi và khu vực trọng yếu… khả năng sạt lở xảy ra cũng rất cao.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết; triển khai biện pháp phòng tránh, nhất là tại khu vực vùng biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do mưa lũ, các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác thông tin đến người dân sinh sống ở những vùng xung yếu, vùng biển và ven biển nắm rõ tình hình thời tiết; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động không đi qua các sông, suối; không đưa tàu thuyền vươn khơi đánh bắt hải sản để tránh thiệt hại xảy ra.

Ngay sáng nay (10/11), tại Cảng Ninh Chử (phường Ninh Chử) và Cảng Đông Hải (phường Đông Hải) đã có rất nhiều tàu thuyền cập cảng neo đậu. Ngư dân ở phường Ninh Chử cho biết, do gió giật mạnh, sóng biển cao nên buộc phải đưa tàu vào cảng neo đậu để tránh tác động gây ra thiệt hại.

Tại một số địa phương ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, do mưa to nên một số trường học đã chủ động thông báo và cho học sinh nghỉ học ngay từ đầu giờ chiều ngày 10/11.

Trước dự báo tình hình mưa lũ phức tạp, để kịp thời cứu hộ cho người và phương tiện tham gia giao thông khi qua đèo Khánh Lê (kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng) nếu không may gặp tai nạn, hỏng xe hay sự cố thiên tai, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp (hệ thống Trụ SOS) nhằm giúp truyền tải hình ảnh và thông tin liên lạc khi gặp sự cố lên bản đồ số của Trung tâm để nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng.

Từ đêm ngày 9 đến trưa ngày 10/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại vùng biển của tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, sóng biển lớn đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của tàu cá trên biển. Ngay trong sáng 10/11, sóng biển đã đánh chìm tàu của ông Nguyễn Văn Tú (sinh 1981, trú tại phường Đông Ninh Hòa), mang số hiệu KH10741TS khi đang neo đậu trên biển, cách bờ khoảng 500 m.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tham gia ứng cứu và đã kéo thành công phương tiện đưa vào bờ an toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trong khi đó, từ ngày 9/11, trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn, gây ngập cục bộ và sạt lở nhỏ tại một số điểm. Bên cạnh việc ứng phó với thiên tai đã được lên kế hoạch từ đầu năm, các địa phương đang khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong thời điểm mưa lớn hiện nay.

Tại xã Măng Bút, ông Võ Đình Viết, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, từ ngày 9/11, mưa lớn đã xuất hiện trên địa bàn xã, với lượng mưa đo được hơn 200mm. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại các khe suối, khe cạn, đặc biệt tại hai vị trí cầu tràn Đăk Chờ và Măng Lây. UBND xã đã yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại tại các vị trí ngập, nước chảy xiết để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Để khẩn trương ứng phó với mưa lớn, trong chiều 10/11, Đảng ủy xã Măng Bút đã ban hành công văn số 671-CV/ĐU về triển khai việc ứng phó với mưa lớn, thiên tai trên địa bàn xã.

Theo đó, Đảng ủy xã Măng Bút yêu cầu UBND xã thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến, nguy cơ và tác động của thiên tai đến chính quyền cơ sở và nhân dân, giúp chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

Đặc biệt, xác định rõ các điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét (vùng đồi núi, sườn dốc), các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu hoặc bị chia cắt; chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

“Hiện nay theo ghi nhận, mặc dù mưa đã có giảm song chính quyền địa phương vẫn triển khai đầy đủ các phương án, bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn”, ông Võ Đình Viết cho biết thêm.

Trong khi đó, tại xã Ngọc Linh, mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhỏ tại một số điểm trên địa bàn. Theo ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã, hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến tất cả các thôn trên địa bàn xã để nắm tình hình, lập danh sách các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dời người dân sớm ra khỏi nơi nguy hiểm.

Tại xã Kon Plông, mưa lớn trong hai ngày qua cũng đã gây ngập cục bộ, sạt lở tại một số tuyến đường. Cá biệt, tại thôn Vi Chring, lượng mưa đo được trên 200mm. Nước lớn đã làm ngập cống tràn đi vào các thôn Violak, ViKOa; nguy cơ gây ngập tại cống các cầu tràn từ thôn Đăk Xô đi thôn Kon Plinh. Hộ ông A Môn, thôn Vi Chring bị sạt lở đất tại vị trí taluy dương phía sau nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

Trước tình hình đó, UBND xã Kon Plông đã khẩn trương bố trí lực lượng, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí ngập lụt, không để người dân đi qua; đồng thời, cử máy móc, phương tiện và nhân lực đến hỗ trợ gia đình hộ dân bị sạt lở, đưa người đến nơi an toàn.

Xã cũng ban hành công văn số 1838/UBND-XDNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc và các hình thái thiên tai khác để kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn biết, chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm, khu dân cư, công trình hạ tầng, tuyến đường giao thông có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Ở phía Tây tỉnh mưa tập trung tại các xã Măng Bút, Kon Plông, Măng Đen, Ngọc Linh, Măng Ri, Xốp, Kon Braih,… Trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 30 mm , có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn sẽ gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối nghe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.