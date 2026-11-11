Các địa phương cần tăng tốc thu hút khách quốc tế dịp cuối năm

Trong 2 tháng cuối năm 2026, Việt Nam cần đón khoảng 5,5-7,5 triệu lượt khách để hoàn thành mục tiêu theo kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 7476/BVHTTDL-DLQGVN vào ngày 10/11 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đôn đốc phát triển du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 tại Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt khoảng 78% mục tiêu 25 triệu lượt. Để hoàn thành mục tiêu đón 25-27 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 theo kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục IV Kịch bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch và cơ quan liên quan triển khai một số nội dung trọng điểm.

Trước hết, các địa phương cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu “Số lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ” năm 2026 được giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP đến hết tháng 10/2026; xác định cụ thể khối lượng chỉ tiêu còn lại phải thực hiện trong hai tháng cuối năm.

Trên cơ sở đó, tham mưu cập nhật kịch bản tăng trưởng khách du lịch theo từng tháng, gắn với kịch bản tăng trưởng GRDP được giao tại Phụ lục II, III Nghị quyết số 168/NQ-CP và kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 tại Phụ lục IV Nghị quyết số 312/NQ-CP; bảo đảm hoàn thành mức tăng trưởng được giao tại Phụ lục I Kịch bản đối với 11 địa phương trọng điểm du lịch; các địa phương còn lại phấn đấu đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25-35% so với năm 2025 theo định hướng tại Mục II.3 Kịch bản.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển du lịch tại Mục II.4.c Nghị quyết số 168/NQ-CP và Mục III.1 Kịch bản; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo thị trường mục tiêu, ưu tiên khai thác các thị trường gần, có khả năng phục hồi nhanh và quy mô lớn như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Á-Thái Bình Dương; phát huy lợi thế đặc thù của từng địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các địa phương triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm; tăng cường liên kết giữa hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành và các khu, điểm du lịch để xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn, giá cạnh tranh; tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026; phát triển sản phẩm du lịch đêm, du lịch gắn với thương mại, mua sắm nhằm tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách. Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú.

Song song đó, chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo thống kê theo quy định; tăng cường kết nối, cập nhật dữ liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành du lịch, bảo đảm số liệu khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ được thu thập đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng kết quả thực hiện của địa phương.

Cuối cùng, cần kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp tháo gỡ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Báo cáo kết quả rà soát, các giải pháp triển khai và dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu cả năm 2026 đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị quyết số 168/NQ-CP.