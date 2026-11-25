Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến nay, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương đã hoàn thành. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia chưa có sự thống nhất trong đánh giá, do năm 2026 thực hiện sắp xếp các đơn vị trường học nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể.

Về thu ngân sách nhà nước, cả 20/20 xã, phường ước vượt kế hoạch được giao. Đối với giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có 17/20 xã, phường ước giải ngân đạt 100% kế hoạch; 3/20 xã dự ước không đạt.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu dự kiến không đạt. Trong đó, công tác thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn do một số nhà đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các địa phương đề xuất điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết cho cấp xã, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chi và nhu cầu đầu tư phát triển.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án chuyển tiếp; giải quyết khó khăn liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư và hồ sơ thanh toán.

Về giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương đề nghị tỉnh đẩy nhanh việc giao, phân bổ kế hoạch vốn năm 2027 ngay từ đầu năm để chủ động triển khai thực hiện; đồng thời xem xét phân cấp, phân quyền cho UBND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động và lĩnh vực chi thường xuyên thuộc các chương trình.

Đại biểu dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng đề nghị 20 xã, phường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất, cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đôn đốc tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; kịp thời áp dụng các biện pháp đôn đốc, xử lý theo quy định, bảo đảm tiến độ thu ngân sách năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Về giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đối với các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa, nông thôn mới và giảm nghèo, các địa phương phải bảo đảm giải ngân 100% theo cam kết với UBND tỉnh. Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, cần nỗ lực giải ngân tối đa trong năm 2026, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Đối với vốn đầu tư công, đồng chí giao các sở, ngành chuyên môn và UBND các xã, phường phối hợp tập trung tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất cụ thể, bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng; kịp thời hướng dẫn, xử lý khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và hồ sơ thanh toán đối với các dự án chuyển tiếp.