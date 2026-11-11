Các địa điểm được miễn phí tham quan Ngày Văn hóa Việt Nam

Việc miễn phí tham quan nhiều địa điểm vào ngày 24/11 nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa - Ảnh minh họa.

Theo Thông tư, các tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm tại các địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư về phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, danh sách gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đối với hệ thống vườn quốc gia, chính sách áp dụng tại các Vườn quốc gia Mộc Châu, Phong Nha, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư cũng viện dẫn các quy định hiện hành về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại từng địa điểm. Trong đó, quy định về phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Thông tư số 205/2016/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC. Đối với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, văn bản được viện dẫn là Thông tư số 90/2025/TT-BTC.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC được ban hành căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và thiên nhiên. Chính sách cũng góp phần khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng những giá trị văn hóa trong đời sống.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026.