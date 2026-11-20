Từ trái qua phải: Thủ tướng Anh Andy Burnham, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và hai đại diện đàm phán của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff tại họp báo chung ở Berlin ngày 19/11. (Nguồn: Anadolu)

Tổng cộng 40 phái đoàn tham dự cuộc họp tại Berlin, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và hai đại diện đàm phán của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì hội nghị.

Các nội dung quan trọng được thảo luận là cơ chế để châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán tương lai với Nga, bảo đảm an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình và thảo luận đề xuất của Ủy ban châu Âu về một khoản vay mới trị giá 45 tỷ Euro, nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho Ukraine trong năm 2027.

Tuyên bố đoàn kết

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong tuyên bố chung sau hội nghị, các lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và Ukraine kêu gọi Nga nhất trí thực hiện thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng trong suốt mùa Đông, coi đây là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lương thực.

Tuyên bố nêu rõ, bảo đảm an toàn hàng hải và tự do đi lại trên Biển Đen có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, do đó cần có thỏa thuận ngừng bắn để duy trì hoạt động xuất khẩu lương thực từ khu vực này.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, tài chính và dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh: “Nga sẽ không thể chiến thắng được sự ủng hộ kiên định của các thành viên Liên minh hay sức chống chịu của Ukraine”.

Tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, được xác định là ưu tiên nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Các nhà lãnh đạo cho biết sẽ nỗ lực bổ sung nguồn cung tên lửa phòng không cho Ukraine trước mùa Đông, phối hợp với các nước thứ ba.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, mọi thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai phải đi kèm các bảo đảm an ninh có tính ràng buộc pháp lý và đủ mạnh cho Ukraine. Những bảo đảm này mang tính phòng thủ và được phối hợp chặt chẽ với Mỹ, phù hợp với các cam kết đã đưa ra tại Berlin (tháng 12/2025) và Paris (tháng 1/2026).

Về tiến trình hòa đàm, các nhà lãnh đạo ủng hộ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, dựa trên những nỗ lực ngoại giao đang được Mỹ thúc đẩy. Tuyên bố đánh giá cao việc Tổng thống Zelensky tiếp tục sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức và tham gia đàm phán thực chất, đồng thời ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo khẳng định ưu tiên hàng đầu của đàm phán là chấm dứt các hành động thù địch tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực và quyền chủ quyền của Ukraine trong việc lựa chọn các thỏa thuận an ninh, liên minh phải được tôn trọng đầy đủ.

Tuyên bố cũng cho rằng không thể đạt được thỏa thuận về những vấn đề an ninh rộng hơn của châu Âu khi Nga tiếp tục vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, Định ước Helsinki và Hiến chương Paris. Mọi thỏa thuận liên quan đến Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều cần có sự đồng thuận của EU, các nước thành viên và các đồng minh NATO.

'Hâm nóng' chuyện Ukraine gia nhập NATO

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại thảo luận về khả năng Ukraine gia nhập NATO, đồng thời nhận định, những tuần tới có ý nghĩa “then chốt” đối với Ukraine, người dân nước này và an ninh châu Âu. Ông thúc giục các nước tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, đặc biệt là cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.

“Ưu tiên hàng đầu là triển khai các hệ thống chống tên lửa mới và các tên lửa đánh chặn mới”, ông Macron nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các nước có khả năng cung cấp phương tiện phòng thủ và bảo vệ người dân Ukraine cần hành động ngay.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định tư cách thành viên NATO sẽ là bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine và toàn châu Âu. Ông cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập EU, cho rằng việc kết hợp năng lực quân sự, kinh nghiệm và công nghệ của Ukraine với NATO và EU sẽ củng cố khả năng bảo đảm an ninh châu Âu của các tổ chức này.

“Những nỗ lực tiếp theo nhằm đảm bảo an ninh cần dựa trên những điều như việc Ukraine hội nhập hoàn toàn vào EU. Và quá trình hội nhập này cần được đẩy nhanh”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Ông cho biết, Kiev đang “trình bày với các đối tác về những giải pháp khả thi như các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine dựa trên những gì NATO đang cung cấp”.