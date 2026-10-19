Các dấu hiệu cửa nhà phạm phong thủy theo quan niệm dân gian

Dấu hiệu cửa nhà không tốt

Cửa chính đối diện cầu thang

Theo VTC News, nếu nhà bạn có cầu thang dẫn từ cửa chính đi thẳng lên trên hoặc xuống dưới tầng hầm thì đây là một dấu hiệu không tốt.

Trong phong thủy, cầu thang là đường dẫn khí giữa các tầng, nếu đặt thẳng với cửa ra vào sẽ khiến khí không thể lưu thông tự nhiên mà bị hút đi ngay lập tức, điều được cho là ảnh hưởng đến tài vận, dễ khiến gia chủ thất thoát tiền của, tinh thần bất an, dễ gặp tranh chấp trong cuộc sống.

Cửa chính nhỏ hơn cửa sau

Phong thủy truyền thống quan niệm cửa chính là nơi hút tài lộc, nên cần được thiết kế lớn và nổi bật nhất trong các cửa của ngôi nhà. Nếu cửa sau hoặc cửa phụ lại to hơn cửa chính thì dòng khí tốt vào không đủ, mà khí xấu dễ lưu lại bên trong, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự nghiệp và hòa khí gia đình.

Việc bố trí cửa chính hợp lý được nhiều người chú trọng không chỉ vì mục đích thẩm mỹ mà còn quan tâm đến sức khỏe, tài lộc và hòa khí của cả gia đình.

Cửa chính bừa bộn, thiếu ánh sáng

Dù ngôi nhà có phong thủy tốt đến đâu, nếu cửa chính luôn bẩn thỉu, rêu mốc, bừa bộn, tối tăm thì sinh khí cũng khó lòng lưu thông. Cửa chính là nơi đầu tiên đón khách, và cũng là nơi đón "khí lành". Cửa ra vào lộn xộn phản ánh cuộc sống thiếu tổ chức, và tạo điều kiện cho năng lượng tiêu cực tích tụ.

Mẹo phong thủy dành cho cửa ra vào

Đặt chuông gió trước cửa nhà

Thông tin trên VTV, chuông gió là một vật khí trong phong thủ, tiêu trừ năng lượng xấu và điều hòa vận khí. Tuy nhiên, bạn nên tránh treo chuông gió nếu cửa mở ở hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc.

Chuông gió có 6 hoặc 8 thanh sẽ giúp bạn tạo nguồn năng lượng mới cho ngôi nhà, còn chuông gió có số thanh là 5 có thể làm giảm sức ảnh hưởng của sao chiếu mệnh xấu lên gia chủ.

Lối đi cần sáng sủa, sạch sẽ

Hãy thường xuyên quét dọn để giữ khu vực cửa chính luôn sạch sẽ, không bị mối mọt, nấm mốc, sẵn sàng đón nguồn năng lượng tốt vào nhà. Bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ bản lề và tay nắm cửa, tránh để hoen gỉ. Một chiếc thảm mới màu sắc tươi tắn, hoa văn vui nhộn có thể giúp tạo không khí tươm tất, thư thái.

Nếu đặt hai bên cửa, chậu cây không nên quá lớn đến mức che khuất hoặc thu hẹp lối đi.

Ngoài ra, lối đi cũng cần có sự sáng sủa, thoải mái và thân thiện vì sự chật hẹp hoặc tối tăm có thể ảnh hưởng đến vận may của những thành viên trong gia đình.

Thường xuyên sử dụng cửa ra vào

Một số gia đình có cửa hậu thông ra phía sau hẻm hoặc con đường nhỏ và thường xuyên dùng cửa này để ra vào vì tiện lợi hơn. Tuy nhiên, theo phong thủy, những nguồn năng lượng tốt mang đến sức khỏe, tài vận thường chỉ thăm nhà của bạn bằng cửa chính.

Do vậy, bạn nên sử dụng cửa chính ít nhất một lần một ngày để chào đón những dòng năng lượng này lưu thông. Kể cả ít sử dụng, bạn cũng nên mở cửa mỗi ngày để tiếp nhận năng lượng tốt.

Có thể bố trí cây xanh hai bên cửa chính

Cây xanh là một lựa chọn phổ biến tại khu vực cửa ra vào. Theo The Spruce, khi chọn cây cho cửa chính, cần cân nhắc điều kiện ánh sáng và diện tích thực tế để cây có thể phát triển khỏe mạnh.

Nếu đặt hai bên cửa, chậu cây không nên quá lớn đến mức che khuất hoặc thu hẹp lối đi. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh khỏe mạnh tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Ngược lại, cây héo úa nên được chăm sóc hoặc thay thế.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.