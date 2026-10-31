Các đại gia bán lẻ Việt 'thi đấu' ra sao trên sân nhà?

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực tại nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn. MWG vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm, FPT Retail tăng hơn gấp đôi lợi nhuận trước thuế, còn WinCommerce tiếp tục cải thiện hiệu quả trong quá trình mở rộng mạng lưới.

Kết quả này diễn ra khi tiêu dùng nội địa phục hồi nhưng người mua vẫn thận trọng. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt khoảng 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng còn 7,8%, cao hơn mức 7,2% của cùng kỳ năm trước.

Thị trường Thương mại điện tử Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 trên 4 nền tảng Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop ghi nhận tổng doanh số chạm mốc 442 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 44,47% so với cùng kỳ 2025. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 3.275,8 triệu sản phẩm (tăng 12,46%), được phân phối bởi 661,2 nghìn shop có phát sinh đơn hàng (tăng 16,74%).

Ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng chênh lệch giữa tăng trưởng danh nghĩa và tăng trưởng thực cho thấy nhu cầu chưa bùng nổ. Người tiêu dùng vẫn cân nhắc khả năng tài chính, so sánh giá và ưu tiên những khoản chi cần thiết.

NHIỀU CHUỖI BÁN LẺ GHI NHẬN LỢI NHUẬN TĂNG CAO

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) công bố doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 52.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.521,1 tỷ đồng, tăng 97%, mức cao nhất doanh nghiệp đạt được trong một quý.

Lũy kế 9 tháng, MWG ghi nhận doanh thu 147.827 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 9.633,6 tỷ đồng, tăng 93%. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 80% kế hoạch doanh thu và vượt gần 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo giải trình của MWG, doanh thu tăng giúp mở rộng quy mô lợi nhuận gộp. Đồng thời, doanh nghiệp duy trì mô hình vận hành tinh gọn và kiểm soát chi phí tại các chuỗi, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Nhóm công ty thuộc Điện Máy Xanh, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu. Sau khi loại trừ doanh thu nội bộ, nhóm này đạt gần 99.200 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 29%.

Đáng chú ý, doanh thu trên cửa hàng hiện hữu tăng 30%, cho thấy đóng góp lớn từ mạng lưới đang vận hành. Hoạt động mua trả chậm cũng mở rộng, với doanh thu tăng 50%, chiếm khoảng 38% tổng doanh thu của nhóm.

Bên cạnh hàng công nghệ, thực phẩm tiếp tục là nguồn tăng trưởng lớn của MWG. Bách Hóa Xanh đạt doanh thu khoảng 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34%, chủ yếu từ thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Theo doanh nghiệp, nhóm cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính khấu hao và chi phí kho vận. Kết quả này cung cấp thêm dữ kiện về hiệu quả điểm bán mới trong quá trình chuỗi mở rộng địa bàn.

Tại FPT Retail, doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%. Cả Long Châu và FPT Shop đều duy trì tăng trưởng, trong đó Long Châu đóng góp 69% doanh thu hợp nhất.

Doanh thu Long Châu đạt 33.408 tỷ đồng, tăng 35%. Đến cuối tháng 9, hệ thống có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 324 nhà thuốc và 21 trung tâm so với đầu năm. Cùng với việc mở rộng mạng lưới, chuỗi duy trì doanh thu bình quân 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng trong 9 tháng.

Ở FPT Shop, doanh thu đạt 15.014 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu bình quân quý 3 khoảng 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 28%, với đóng góp từ laptop mùa tựu trường, phụ kiện và dịch vụ gia tăng.

Kết quả của FPT Shop và nhóm Điện Máy Xanh cùng ghi nhận sự cải thiện tại cửa hàng hiện hữu. Trong khi đó, Long Châu và Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng quy mô ở những nhóm hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên.

Hoạt động mở rộng cũng diễn ra tại WinCommerce. Theo số liệu quản trị chưa kiểm toán của Masan, doanh nghiệp mở mới ròng 894 cửa hàng trong 9 tháng, nâng mạng lưới lên 5.486 điểm bán. Doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 11,4%.

Riêng quý 3, WinCommerce đạt doanh thu 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 325 tỷ đồng, tăng 86%. Biên lợi nhuận ròng đạt 2,5%, cải thiện khoảng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Theo Masan, kết quả đến từ tăng trưởng tại cửa hàng hiện hữu, mở rộng mạng lưới có lợi nhuận và nâng hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp cho biết WinCommerce tiếp tục tự tài trợ cho hoạt động mở rộng mà không cần huy động vốn bên ngoài.

Ở phía cung ứng hàng tiêu dùng, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 9 tháng 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Tuy nhiên, sức ép chi phí vẫn hiện hữu. Riêng quý 3, chi phí logistics tăng từ 3,3% lên 4% doanh thu, khiến lợi nhuận trước lãi vay và thuế tăng chậm hơn doanh thu. Doanh nghiệp đã điều chỉnh giá có chọn lọc với một số sản phẩm từ đầu quý 4 trong bối cảnh chi phí đầu vào còn cao.

TRIỂN VỌNG QUÝ 4 GẮN VỚI SỨC MUA VÀ HIỆU QUẢ CỬA HÀNG

Sau kết quả tích cực của 9 tháng, các doanh nghiệp bước vào mùa mua sắm cao điểm với những nguồn hỗ trợ khác nhau. Trong các báo cáo phân tích, công ty chứng khoán tiếp tục chú trọng nhóm bán lẻ theo chuỗi, nhưng luận điểm tăng trưởng có sự khác biệt giữa điện máy, thực phẩm và dược phẩm.

Với MWG, MBS Research xác định 2 động lực chính trong triển vọng năm 2026–2027 là sự phục hồi của bán lẻ điện tử tiêu dùng và quá trình mở rộng Bách Hóa Xanh.

Ở điện tử tiêu dùng, MBS kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục gia tăng thị phần, nâng doanh thu trên mỗi cửa hàng. Với Bách Hóa Xanh, triển vọng gắn với năng lực kho vận, mở rộng địa bàn và cải thiện doanh thu bình quân.

Các luận điểm này được đặt cạnh kết quả 9 tháng, khi doanh thu cửa hàng hiện hữu của nhóm Điện Máy Xanh tăng 30%, còn Bách Hóa Xanh tăng doanh thu gần 34%. Bước sang quý 4, MWG kỳ vọng sản phẩm Apple thế hệ mới và mùa mua sắm cuối năm hỗ trợ mục tiêu tăng doanh thu cả năm 30%.

Như vậy, kế hoạch cuối năm của MWG tiếp tục dựa vào cả hàng công nghệ và thực phẩm. Trong đó, doanh thu cửa hàng hiện hữu là chỉ tiêu phản ánh khả năng duy trì đà bán hàng, còn hiệu quả điểm bán mới giúp theo dõi chất lượng mở rộng Bách Hóa Xanh.

Đối với FPT Retail, VIX Research duy trì đánh giá tích cực với nhóm bán lẻ theo chuỗi trong báo cáo chiến lược thị trường quý 4/2026. Đơn vị này xác định Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính nhờ mở rộng mạng lưới và hoạt động hiệu quả của nhà thuốc.

Cơ sở phân tích tại thời điểm báo cáo là kết quả nửa đầu năm, khi doanh thu bình quân Long Châu đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tăng so với mức 1,2 tỷ đồng cuối năm 2025. Số liệu 9 tháng sau đó tiếp tục ghi nhận mức doanh thu bình quân này trong quá trình mở thêm nhà thuốc.

VIX không đưa ra dự phóng riêng cho lợi nhuận quý 4 trong tài liệu được cung cấp. Tuy nhiên, nhận định của đơn vị này đặt trọng tâm vào khả năng duy trì hiệu quả Long Châu, trong khi FPT Shop bước vào mùa cuối năm sau khi doanh thu cửa hàng đã cải thiện trong quý 3.

Với Masan, MBS kỳ vọng mảng hàng tiêu dùng phục hồi sau khi ổn định hệ thống phân phối, đồng thời WinCommerce tiếp tục mở rộng. Đây là đánh giá cho giai đoạn 2026–2027, còn kế hoạch cập nhật của doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới 1.000–1.500 cửa hàng WinCommerce trong năm 2026.

Sau 9 tháng mở ròng 894 cửa hàng, tiến độ quý 4 sẽ đóng góp vào quy mô mạng lưới cuối năm. Song song với mở mới, Masan cho biết doanh thu trên cùng cửa hàng và hiệu quả vận hành tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận.

Ở Masan Consumer, doanh thu 9 tháng tăng 14,6%, tiệm cận mức cao trong kế hoạch tăng trưởng 11-15% cả năm. Việc điều chỉnh giá có chọn lọc từ đầu quý 4 nhằm ứng phó chi phí đầu vào cao cũng là yếu tố cần theo dõi cùng sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận.

Ở góc nhìn toàn ngành, TCBS Research cho rằng sức mua và biên lợi nhuận quyết định kết quả ngắn hạn; hàng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe có nền cầu thuận lợi hơn hàng lâu bền. Đơn vị này nhấn mạnh doanh thu bình quân và thời gian hoàn vốn của cửa hàng mới khi đánh giá mở rộng mạng lưới.

Cơ hội bán hàng cuối năm còn đến từ kênh trực tuyến. Theo Metric, doanh số trên Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop trong 9 tháng đạt 442 nghìn tỷ đồng, tăng 44,47%. Riêng quý 4, đơn vị này dự báo doanh số 4 sàn đạt khoảng 165,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,05% so với quý trước, nhờ các dịp 11.11, 12.12 và Giáng sinh.

Sự phát triển của kênh này đã được phản ánh trong hoạt động doanh nghiệp. FPT Retail ghi nhận doanh thu trực tuyến 9 tháng đạt 8.283 tỷ đồng, tăng 29%. Theo TCBS, những chuỗi có hạ tầng kho vận và hậu mãi tự vận hành có thể phát triển bán hàng trực tuyến trên nền mạng lưới cửa hàng hiện hữu.

Dù vậy, theo đánh giá của TCBS, triển vọng doanh nghiệp vẫn cần được xem xét qua khả năng giữ biên lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Với nhóm mở rộng nhanh, doanh thu cửa hàng mới và thời gian hoàn vốn là những chỉ tiêu cần theo dõi; với nhóm điện máy, trọng tâm tiếp tục nằm ở doanh thu trên mạng lưới đang vận hành.