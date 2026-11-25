Ngày 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai có cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc này có các đại biểu Quốc hội: Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; bà Siu Hương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại UB Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại UB Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng các đại biểu của địa phương, cử tri hai xã.

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Trung ương Đoàn tặng 2 tủ sách Kim Đồng, trị giá 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Chơ Long), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yang Nam (xã Kông Chro); Viettel tặng 50 xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã này.

Tại đây, cử tri Trần Ngọc Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Long kiến nghị, đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư tuyến đường Nguyễn Trãi – đường tránh xã Kông Chro. Tuyến đường đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2025, nhưng đến nay theo thông tin địa phương, chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

“Tuyến đường xuống cấp kéo dài, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân. Chúng tôi kính đề nghị tỉnh xem xét đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công, bố trí vốn và sớm triển khai đầu tư đồng bộ, khắc phục căn cơ tình trạng hiện nay”, cử tri Thái nói.

Cử tri Lê Văn Khánh mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm, sâu sát để hỗ trợ, truyền đạt về việc sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất ở các thôn còn thiếu, trong khi công việc nhiều. Việc này ảnh hưởng tới quá trình làm việc, như khi xã chuyển văn bản thôn chỉ “đọc cho vui”, không thao tác được do không có máy tính, in.

Theo cử tri Khánh, cần có quy định mức mua sắm trang thiết bị để có địa điểm làm việc liên quan tới thôn làng. Không chỉ cấp thôn, phòng làm việc của cấp xã còn hẹp, không đảm bảo, cần được đầu tư, nâng cấp. Ông cũng kiến nghị, cần xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ dân đã canh tác lâu năm.

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Các cử tri gửi gắm ý kiến tới các đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, cử tri Hoàng Thị Bích, đang công tác tại Trạm y tế xã Chơ Long mời các đại biểu Quốc hội nên về trực tiếp Trạm Y tế của xã để khảo sát thực tế. Bởi theo bà, Trạm y tế xã Chơ Long nói riêng cần được quan tâm, xây dựng đủ chức năng.

“Trạm y tế xã, nơi tôi làm việc khoảng 15 năm đang bị hư hỏng nặng, thiếu thốn, trong khi nguồn thuốc chưa đảm bảo, cơ bản để cấp cho người dân. Cũng vì vậy khi chúng tôi đi vận động người dân rất xấu hổ vì khi dân tới, khám kê đơn nhưng không đủ thuốc”, chị Bích chia sẻ.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, ông Lê Hoàng Anh – Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, về đầu tư hạ tầng có hạ tầng chiến lược, hạ tầng cả cơ sở, vận chuyển thuận lợi sẽ phát triển. Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng cần ưu tiên thứ tự (đầu tư chiến lược, kết nối vùng, xã), tối ưu hóa nguồn đầu tư. Theo ông, Trung ương hỗ trợ mục tiêu lớn cho quốc lộ, cao tốc, thủy lợi phục vụ sản xuất; cấp tỉnh đầu tư hạ tầng liên xã, xã đầu tư cho thôn.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh khẳng định sẽ kiến nghị với sở ban ngành, cấp tỉnh. “Sau sáp nhập cần rà soát, cái nào đáng đầu tư sẽ đầu tư, cái nào dùng được sẽ khai thác tối đa, bởi chỗ thừa rất thừa chỗ lại rất thiếu. Những vấn đề bất cập sẽ xem xét, ghi nhận và kiến nghị từng vấn đề cụ thể. Tôi được biết Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đang đánh giá điều kiện cụ thể nhằm sớm tháo gỡ”, ông Lê Hoàng Anh cho hay.

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Cơ sở vật chất ở Trung tâm Y tế xã đã hư hỏng vì sử dụng trong thời gian dài.

Về các kiến nghị của cử tri, đại biểu Đinh Ngọc Quý cho biết, đoàn đã ghi nhận ý kiến của bà con, đồng thời có trách nhiệm ý kiến với các cấp, từ đó giám sát, giải quyết vấn đề bất cập. Theo ông, nhiều vấn đề mà cử tri xã Chơ Long nêu không phải trung ương không biết, mà đang nghiên cứu giải quyết khoa học, hợp lý để vận hành chính quyền hai cấp đúng mục tiêu Trung ương quyết định.

“Chúng tôi cam kết lắng nghe, đem ý kiến tới nghị trường, phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền từ tỉnh tới Trung ương. Mong bà con đồng hành, tin tưởng, đồng lòng phấn đấu để hoàn thiện các chỉ tiêu”, ông Quý cho hay.