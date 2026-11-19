Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Nguyễn Văn Linh). Ảnh: N.Lộc

Hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Nguyễn Văn Linh), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa , Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tưởng niệm. Ảnh: N.Lộc

Tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Nguyễn Văn Linh), trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, người có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là dấu ấn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, để lại những bài học sâu sắc cho các thế hệ hôm nay.

Đoàn đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. Ảnh: N.Lộc

Tiếp đó, Đoàn đến Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, thành kính tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt trên chiến trường Nam Bộ trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là sự tiếp nối những giá trị được hun đúc từ lịch sử. Đó là lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Chương trình góp phần bồi đắp những giá trị ấy, tăng cường sự gắn kết giữa các đại biểu Quốc hội hai tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo động lực để mỗi người tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các đại biểu nghe và ôn lại những câu chuyện lịch sử gắn với thân thế, sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình

Nhân dịp này, Đoàn đến tham quan làng nghề hoa, cây cảnh Phụng Công (xã Phụng Công), tìm hiểu các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu.

Trên nền tảng những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, làng nghề hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, tạo sinh kế cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa và sức sống của vùng quê Hưng Yên.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu đã thăm một số di tích tại tỉnh Hưng Yên, cũng như nắm bắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn tham quan làng nghề hoa, cây cảnh Phụng Công (xã Phụng Công). Ảnh: N.Lộc

Đây cũng là dịp để các đại biểu Trung ương và đại biểu đến từ tỉnh Tây Ninh tìm hiểu những hướng đi trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với khai thác lợi thế sẵn có của từng vùng. Ảnh: N.Lộc