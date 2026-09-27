Các đại biểu dự 'Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực' tham quan Hà Nội
Ngày 27-9, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực đã đi tham quan một số di tích, điểm đến của Hà Nội. Đây là dịp giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội tới các đại biểu quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố Sáng tạo”.
Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, diễn ra từ ngày 27-9 đến 1-10-2026. Hội nghị là dịp để các quốc gia trong khu vực trao đổi kinh nghiệm về nhận diện, đánh giá và bảo vệ tính xác thực của di sản, đồng thời đóng góp tiếng nói của châu Á - Thái Bình Dương vào các cuộc thảo luận toàn cầu về Di sản Thế giới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-doi-thoai-chau-a-thai-binh-duong-ve-di-san-va-tinh-xac-thuc-tham-quan-ha-noi-1758410.html