Các đại biểu dự 'Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực' tham quan Hà Nội

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình tham quan dành cho các đại biểu dự Hội nghị “Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” diễn ra từ 14h đến 17h ngày 27-9-2026. Ảnh: Hoàng Lân

Chương trình được xây dựng với điểm đến là những không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội, qua đó tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm đời sống di sản của Thủ đô. Ảnh: Hoàng Lân

Đoàn tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Lân

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đoàn tham quan và tìm hiểu truyền thống đạo học Việt Nam và công tác bảo tồn, phát huy di sản tư liệu thế giới. Ảnh: Hoàng Lân

Tiếp theo, đoàn tham quan đền Ngọc Sơn và trải nghiệm tuyến đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội. Tại phố cổ Hà Nội, đoàn tham quan nhà cổ 87 Mã Mây, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu tiếp cận trực tiếp không gian kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị gắn với khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc tổ chức chương trình tham quan không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện để các đại biểu trải nghiệm trực tiếp những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới bạn bè quốc tế và đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua hành trình tham quan, các đại biểu có thêm cơ hội cảm nhận sự tiếp nối giữa các lớp di sản, không gian đô thị và đời sống văn hóa của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, diễn ra từ ngày 27-9 đến 1-10-2026. Hội nghị là dịp để các quốc gia trong khu vực trao đổi kinh nghiệm về nhận diện, đánh giá và bảo vệ tính xác thực của di sản, đồng thời đóng góp tiếng nói của châu Á - Thái Bình Dương vào các cuộc thảo luận toàn cầu về Di sản Thế giới.