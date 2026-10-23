Các cuộc xung đột và hiện tượng El Nino làm gia tăng nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Sudan

Hiện trường vụ tấn công tại một khu chợ ở Omdurman, Sudan. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc không kích gây thương vong cho dân thường, khiến tình cảnh của người dân càng thêm khó khăn. Thực tế cho thấy giá cả đang ngày càng tăng cao và hạn hán làm gia tăng tình trạng thiếu lương thực, cũng như những khó khăn trong đời sống thường nhật của người dân đang diễn ra trên khắp cả nước.

Theo OCHA, một cuộc không kích tại địa phương Tina, thuộc bang Bắc Darfur, xảy ra ngày 20/10 được cho là đã khiến 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên của nhóm tình nguyện Phòng Ứng phó khẩn cấp, cùng nhiều người khác bị thương.

Tại Al Fula, thủ phủ bang Tây Kordofan, cũng như các địa phương Al Idia và Abu Zabad, các cuộc không kích được cho là đã gây thương vong cho dân thường.

Trước đó, ngày 19/10, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được cho là đã đánh trúng hai địa điểm tại Kadugli, thủ phủ bang Nam Kordofan, khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và một số người khác bị thương.

OCHA tái khẳng định rằng luật nhân đạo quốc tế yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cơ sở hạ tầng dân sự.

Cơ quan Liên hợp quốc này cho biết các hoạt động giao tranh cũng được cho là đang đẩy giá nhiên liệu tại một số khu vực thuộc Kordofan và Darfur tăng cao. Tình trạng này dự kiến sẽ kéo theo giá hàng hóa tăng, khiến các mặt hàng thiết yếu ngày càng trở nên đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của những gia đình dễ bị tổn thương.

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, cho biết tình trạng thiếu hụt lượng mưa nghiêm trọng đang làm gia tăng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt tại Darfur và Kordofan. Các khu vực này đang rất cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và dịch vụ y tế, cũng như hỗ trợ các hộ nông dân quy mô nhỏ trước mùa gieo trồng vụ đông.

Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo cho biết đang chuẩn bị mở rộng hoạt động cứu trợ nhằm bảo vệ tính mạng người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Darfur và Kordofan trong 6 tháng tới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng kinh phí đang đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng gia tăng.

Bà Denise Brown cảnh báo rằng nếu không sớm được bổ sung nguồn kinh phí khẩn cấp, lượng lương thực và các sản phẩm dinh dưỡng dự trữ phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo dự kiến sẽ cạn kiệt vào đầu năm tới, khiến những gia đình dễ bị tổn thương không còn được tiếp cận nguồn hỗ trợ thiết yếu.

OCHA cảnh báo người dân Sudan không thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa, đồng thời khẩn thiết kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ.

Theo OCHA, khi năm nay chỉ còn chưa đầy 3 tháng, kế hoạch ứng phó nhân đạo tại Sudan mới nhận được hơn 46% tổng kinh phí cần thiết, tương đương 1,32 tỷ USD trong tổng số gần 2,9 tỷ USD được kêu gọi.