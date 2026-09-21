Các cuộc gọi 'phá lệ' của Phó tổng thống Mỹ về chiến sự với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã thực hiện các cuộc gọi trực tiếp tới chỉ huy quân sự tại Trung Đông, châu Âu và châu Á trong mùa xuân và mùa hè, nhằm nghe đánh giá riêng về chiến dịch Iran.

Theo The New York Times, động thái này khác với quy trình thông thường, khi các đánh giá chiến trường được tổng hợp qua Lầu Năm Góc trước khi trình lên Nhà Trắng.

Ông Vance đã liên hệ với đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cùng đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông cũng trao đổi với các sĩ quan tại châu Âu và châu Á, những khu vực không trực tiếp tham chiến nhưng phải điều chuyển vũ khí và trang bị tới Trung Đông.

Các cuộc gọi tập trung vào mục tiêu, chiến thuật, thương vong, khả năng thích ứng của Iran và triển vọng xung đột tại eo biển Hormuz.

Một vấn đề đặc biệt được ông Vance quan tâm là lượng vũ khí còn lại trong kho. Các chỉ huy cảnh báo việc chuyển tên lửa và khí tài tới Trung Đông đã làm suy giảm dự trữ, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.

Điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng răn đe và ứng phó của Mỹ tại những khu vực khác, đặc biệt là châu Âu và châu Á.

Một số sĩ quan cũng cho rằng Iran có khả năng thích ứng và sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến lâu hơn dự kiến ban đầu.

Các cuộc gọi được thực hiện với sự biết trước của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói Bộ trưởng Quốc phòng đã tạo điều kiện để Phó tổng thống và các quan chức cấp cao Nhà Trắng tiếp cận trực tiếp các tư lệnh chiến trường.

Ông Vance cũng trực tiếp làm việc với các chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), gọi tới bàn làm việc của một số chuyên gia để hỏi về dữ liệu tình báo thô.

Lầu Năm Góc đồng thời yêu cầu Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ lập báo cáo hằng ngày cho ông về hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo các quan chức được The New York Times dẫn lời, Vance phản đối chiến dịch ngay từ đầu và được Trump giao tham gia nỗ lực tìm cách chấm dứt xung đột.

Sau khi Tổng thống Trump quyết định tiến hành chiến dịch, ông Vance vẫn công khai bảo vệ quyết định của Tổng thống, đồng thời trở thành một trong những nhân vật chính trong các cuộc đàm phán với Iran.

Biên bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 mở ra thời hạn 60 ngày để tiến tới thỏa thuận, nhưng thời hạn này kết thúc vào tháng 8 mà không đạt kết quả.

Những cuộc gọi cho thấy ông Vance theo sát các chi tiết tác chiến, kho vũ khí và thông tin tình báo trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, các quan chức được phỏng vấn chưa xác định được những đánh giá mà ông thu thập trực tiếp từ các chỉ huy đã ảnh hưởng tới quyết định của Tổng thống Trump ở mức độ nào.