Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vĩ An ninh Tổ quốc" năm 2026 của Cụm thi đua số 6- Công an TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua trong năm 2026; làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường/xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, các đơn vị cũng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới. ý

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá và bình xét thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm tiếp theo.