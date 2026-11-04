Các công ty dầu khí Mỹ lãi lớn sau 6 tháng xung đột

Theo Climate Solutions Lab thuộc Đại học Brown, kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2, mỗi hộ gia đình Mỹ phải trả thêm trung bình hơn 1.150 USD cho nhiên liệu. (Ảnh: RT)

Ước tính này bao gồm giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, dựa trên kết quả kinh doanh của 51 doanh nghiệp. Trong cùng kỳ năm 2025, tổng lợi nhuận của họ chưa tới 47 tỷ USD.

Nhà khai thác và doanh nghiệp lọc dầu cùng hưởng lợi

Các nhà khai thác dầu thô được hưởng lợi từ giá dầu tăng, trong khi doanh nghiệp lọc dầu thu lợi nhờ biên lợi nhuận cao do nguồn cung dầu diesel và các nhiên liệu khác khan hiếm.

Thị trường còn chịu ảnh hưởng từ thiệt hại tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và Nga, gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và các hạn chế thương mại.

ExxonMobil và Chevron ghi nhận lợi nhuận trong khoảng 10-15 tỷ USD. Tuy nhiên, mức này nhìn chung vẫn thấp hơn năm 2022, khi giá dầu lên khoảng 100 USD/thùng. Trong giai đoạn tháng 4-9 năm nay, giá dầu trung bình khoảng 90 USD/thùng.

Một số doanh nghiệp lọc dầu ghi nhận mức tăng đột biến. Lợi nhuận quý III của Valero Energy tăng hơn sáu lần, lên 6,83 tỷ USD. Phillips 66 đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 5,62 tỷ USD, so với chỉ 133 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Rủi ro nguồn cung có thể duy trì giá năng lượng ở mức cao

Chuyên gia phân tích địa chính trị Jeffrey Miller nhận định cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran là cú sốc nguồn cung lớn nhất trong những năm gần đây đối với thị trường dầu mỏ và các sản phẩm dầu toàn cầu.

Theo ông, các doanh nghiệp dầu khí Mỹ có thể hưởng lợi từ phần bù rủi ro địa chính trị, trong khi các nhà khai thác tại vùng Vịnh phải đối mặt với chi phí, rủi ro và thiệt hại cơ sở hạ tầng lớn hơn.

Tổ chức giám sát ACLED cho biết Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn đã thực hiện ít nhất 172 vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Iran cũng gần như đã hạn chế phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ đáp trả bằng lệnh phong tỏa hải quân đối với nguồn cung dầu khí của Iran.

Florence Schmit, chiến lược gia của Rabobank, dự báo giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt có thể tiếp tục ở mức cao trong năm tới nếu chưa rõ thời điểm kết thúc xung đột. Ngân hàng Thế giới dự báo giá hàng hóa sẽ tăng 23% trong năm nay.

Nh.Thạch