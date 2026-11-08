Các công ty của Musk lỗ 420 tỷ USD kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, các công ty do tỷ phú Elon Musk sở hữu đã trải qua mức thua lỗ đáng kể, lên tới 420 tỷ USD. Con số này cho thấy những thách thức tài chính đang đặt ra cho các doanh nghiệp của ông trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và nhiều yếu tố kinh tế khó lường.

Tỷ phú Elon Musk đối mặt thách thức lớn khi các công ty của ông ghi nhận khoản lỗ khổng lồ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: AI

Các công ty do Elon Musk điều hành, bao gồm Tesla, SpaceX và các doanh nghiệp khác, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Mức lỗ tổng cộng lên tới 420 tỷ USD phản ánh áp lực lớn từ thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Nguyên nhân chính được cho là sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cùng với những thay đổi trong chính sách tiền tệ và các yếu tố địa chính trị đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị cổ phiếu và hoạt động kinh doanh của các công ty này.

Tesla, hãng xe điện hàng đầu do Elon Musk sáng lập, đã chứng kiến sự sụt giảm giá cổ phiếu đáng kể, tác động trực tiếp tới vốn hóa thị trường và tài sản của công ty. Bên cạnh đó, SpaceX và các dự án công nghệ khác cũng đang phải đối mặt với chi phí vận hành và đầu tư lớn trong khi nguồn thu chưa ổn định.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng những khoản lỗ này có thể là tạm thời và phản ánh sự điều chỉnh của thị trường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Elon Musk vẫn được đánh giá là một trong những nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, các công ty của Musk cũng đang đầu tư mạnh vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và không gian, điều này đòi hỏi nguồn vốn lớn và có thể kéo dài thời gian sinh lời. Việc này góp phần làm tăng áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư và thị trường đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của Elon Musk và các công ty liên quan để đánh giá khả năng phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.