Các công ty công nghệ Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Sản xuất bộ xét nghiệm trong công ty Rapid Bio ở Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Từng bước tiếp cận thị trường Việt Nam

Tại Khu kinh tế đặc biệt Technopolis Moscow ở thủ đô của nước Nga, NexTouch là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ màn hình và các giải pháp hiển thị.

Đại diện NexTouch cho biết, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của công ty hiện vượt 80%. Phần lớn các giải pháp kỹ thuật và công nghệ do đội ngũ chuyên gia Nga phát triển. Linh kiện nhập khẩu chủ yếu là tấm nền open-cell, tấm nền tinh thể lỏng được sản xuất bởi một số ít nhà máy trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Alexey Rogatnev, Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế của công ty, đánh giá Việt Nam là thị trường rất đáng quan tâm, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển năng động và triển khai nhiều chương trình chuyển đổi số.

Ông Alexey Rogatnev chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ông Alexey Rogatnev, NexTouch đang từng bước chuẩn bị để mở rộng hoạt động sang Việt Nam và một số quốc gia lân cận. Hiện nay, phần lớn năng lực xuất khẩu của công ty tập trung vào các thị trường như Ấn Độ và Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được đánh giá là một hướng đi giàu triển vọng.

Trong chiến lược mở rộng quốc tế, NexTouch không chỉ chú trọng hoạt động bán hàng mà còn dành thời gian nghiên cứu môi trường kinh doanh, làm việc với cơ quan quản lý, nhà phân phối và các trường đại học.

Ông Alexey Rogatnev cho rằng việc mở rộng ra nước ngoài cần đi đôi với củng cố năng lực quản trị, hoàn thiện quy trình nội bộ để bảo đảm sự phát triển ổn định và lâu dài.

Sẵn sàng liên doanh và đầu tư sản xuất tại Việt Nam

Cũng tại Technopolis Moscow, Neoros là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ viễn thông và xử lý dữ liệu, đang tập trung phát triển các giải pháp phục vụ mạng 5G, hướng tới 6G và các trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu, sản xuất thiết bị truyền dẫn quang tốc độ cao, các giải pháp kết nối trung tâm dữ liệu…

Theo ông Magomed Alikhanov, Tổng giám đốc Neoros, công ty đang phát triển các giải pháp truyền dẫn tốc độ 400G và 800G dựa trên công nghệ coherent, hướng tới đáp ứng yêu cầu truyền tải dữ liệu dung lượng lớn của các mạng viễn thông thế hệ mới.

Tổng giám đốc Neoros trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN THANH)

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát triển thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu suất xử lý dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Một hướng công nghệ quan trọng khác của Neoros là DCI - cho phép kết nối nhiều trung tâm dữ liệu để chúng hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Đánh giá về triển vọng hợp tác với Việt Nam, ông Magomed Alikhanov khẳng định Việt Nam là thị trường rất đáng quan tâm. Theo ông, Việt Nam có quy mô dân số lớn, tiềm năng phát triển đáng kể và có sự thấu hiểu về văn hóa với Nga, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tìm kiếm, thúc đẩy hợp tác.

Đại diện Neoros cho biết, nếu Việt Nam tiếp tục quan tâm, đầu tư mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu và phát triển công nghệ 5G, 6G, công ty sẵn sàng cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ. Neoros không chỉ tính đến phương án xuất khẩu sản phẩm, mà còn quan tâm đến khả năng thành lập liên doanh với các công ty công nghệ, trong đó có các công ty ở Việt Nam.

Ông Magomed Alikhanov cho biết Neoros sẵn sàng xem xét xây dựng cơ sở lắp ráp thiết bị ở ngoài lãnh thổ Nga, với sự tham gia của các chuyên gia và kỹ sư hai nước.

Theo ông, mô hình này có thể giúp giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi trong việc phục vụ khách hàng và đáp ứng định hướng nội địa hóa sản xuất. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh công ty quan tâm đến phương án này và sẵn sàng đầu tư nếu tìm được đối tác phù hợp.

Về nhân lực, Neoros sẵn sàng tiếp nhận chuyên gia quốc tế và tạo điều kiện để kỹ sư Nga làm việc tại các thị trường nước ngoài.

Đưa công nghệ hỗ trợ vận động đến gần hơn với người sử dụng

Tại một hành lang của Technopolis Moscow, ông Maksim Gebets vừa chơi đàn guitar vừa trò chuyện với khách. Điều khiến nhiều người chú ý là những ngón tay của anh không còn nguyên vẹn. Một bàn tay mất ba ngón, bàn tay còn lại cũng bị mất một phần ngón tay. Nhưng với bàn tay giả, ông vẫn có thể chơi guitar một cách thoải mái.

Tai nạn xảy ra khi ông Maksim mới 17 tuổi, trong thời gian học tập và tìm hiểu về hóa học. Một vụ nổ trong lúc nghiền các chất dùng để chế tạo pháo hoa đã khiến ông bị thương.

Hơn hai thập niên sau, ông Maksim vẫn có thể chơi đàn và sinh hoạt tương đối bình thường, nhờ bàn tay giả. Ông hiện là Đại sứ của Motorica, doanh nghiệp Nga chuyên phát triển các thiết bị hỗ trợ chức năng vận động, trong đó có các bộ phận giả tích hợp công nghệ điều khiển hiện đại.

Ông Maksim Gebets chơi đàn với thiết bị hỗ trợ. (Ảnh: THANH THỂ)

Ra đời và hoạt động được khoảng 10 năm, Motorica tập trung nghiên cứu và sản xuất các thiết bị hỗ trợ chức năng vận động, công nghệ thần kinh. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp gồm tay giả chức năng dành cho người lớn và trẻ em, chân giả và xe lăn. Công ty đã cung cấp hơn 11.000 sản phẩm cho người sử dụng tại hơn 15 quốc gia.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý của Motorica là bàn tay giả Manifesto Hand, có khả năng tiếp nhận tín hiệu điện cơ từ bề mặt da để điều khiển chuyển động. Công ty cũng phát triển các mô-đun bàn chân giả đa trục, đồng thời nghiên cứu những thế hệ tay giả và khớp khuỷu tay sinh học mới.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Motorica là sự tham gia của chính người sử dụng vào quá trình hoàn thiện sản phẩm. Những phản hồi về khả năng cầm nắm, mức độ thoải mái và tính thuận tiện trong sinh hoạt được doanh nghiệp tiếp nhận để điều chỉnh thiết kế và chức năng thiết bị.

Theo đại diện Motorica, doanh nghiệp đã có một số người sử dụng sản phẩm tại Việt Nam. Công ty mong muốn duy trì quan hệ hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẵn sàng xem xét những ý tưởng và đề xuất hợp tác mới, trong đó có khả năng phối hợp các đối tác trong hoạt động sản xuất.

Mở rộng hợp tác trong công nghệ vệ tinh và giáo dục vũ trụ

Sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ đang mở ra cơ hội cho ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia, thay vì chỉ là lĩnh vực do các cơ quan Nhà nước và tập đoàn lớn đảm nhiệm. Đây cũng là xu hướng được ông Anatoliy Kopik, Giám đốc thương mại Công ty Sputnix, đề cập khi trao đổi về sự thay đổi của ngành vũ trụ trên thế giới.

Được thành lập năm 2011, Sputnix là doanh nghiệp tư nhân của Nga chuyên phát triển, sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ, các thiết bị mặt đất và sản phẩm phục vụ giáo dục hàng không vũ trụ. Công ty tham gia toàn bộ chu trình từ thiết kế, chế tạo linh kiện, tích hợp vệ tinh đến vận hành các thiết bị trên quỹ đạo.

Ông Anatoliy Kopik giới thiệu về công ty. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ông Anatoliy Kopik, Sputnix đã chứng minh năng lực sản xuất hơn 100 vệ tinh nhỏ mỗi năm và đang tiếp tục mở rộng quy mô. Công ty phát triển nhiều nền tảng vệ tinh khác nhau, phục vụ các nhiệm vụ viễn thám Trái đất.

Đại diện công ty cũng cho biết, Sputnix đang thúc đẩy trao đổi với các đối tác Việt Nam. Doanh nghiệp tiến hành đàm phán, làm việc với một số công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Hai bên đã có những bước tiến trong trao đổi, tính toán phương án và chuẩn bị tài liệu cho các dự án hợp tác. Đại diện Sputnix bày tỏ tin tưởng các dự án có thể được triển khai trong thời gian tới.

Về phương thức hợp tác, Sputnix không chỉ hướng tới xuất khẩu sản phẩm mà còn sẵn sàng phối hợp đối tác để triển khai hoạt động ngay tại Việt Nam.

Các sản phẩm của Sputnix. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ông Kopik, doanh nghiệp có thể cùng các đối tác trong nước đóng góp nguồn lực, xây dựng và phát triển các hoạt động liên quan đến lĩnh vực vũ trụ tại địa phương. Cách tiếp cận này phù hợp định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của công ty, trong đó chú trọng phối hợp trực tiếp với doanh nghiệp và các tổ chức tại thị trường sở tại.

Kết nối công nghệ sinh học và chẩn đoán y tế

Tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Skolkovo ở Moskvas, Rapid Bio là doanh nghiệp tập trung phát triển các hệ thống xét nghiệm chẩn đoán và giải pháp công nghệ sinh học. Hoạt động của công ty bao gồm nghiên cứu, phát triển và sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh, giải pháp chẩn đoán di truyền...

Rapid Bio xây dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển với 5 phòng thí nghiệm tại Moskva và Saint Petersburg, tham gia nhiều công đoạn từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất sản phẩm.

Trong đại dịch Covid-19, công ty đã đăng ký và tổ chức sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh. Rapid Bio cũng tập trung nghiên cứu và sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh phục vụ chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.

Theo Tổng giám đốc Rapid Bio Andrey Zhimbiev, doanh nghiệp đang trao đổi, đàm phán hợp tác với trung tâm nhiệt đới tại Hà Nội. Đây là một trong những hướng hợp tác mà công ty kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới vẫn là vấn đề y tế cần được quan tâm tại nhiều quốc gia.

Rapid Bio mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Một ý tưởng được Rapid Bio đề cập là hai bên có thể phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm chẩn đoán, sau đó từng bước nội địa hóa hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Theo đại diện Rapid Bio, cách tiếp cận này vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam, vừa mở ra khả năng kết hợp năng lực nghiên cứu và sản xuất của hai bên.