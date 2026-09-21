Các công ty AI đồng loạt mở văn phòng ở Singapore

Trong khoảng một năm qua, nhiều công ty công nghệ tăng trưởng nhanh trên thế giới đã lần lượt thiết lập hoặc mở rộng hiện diện tại Singapore. Chính phủ Singapore cũng đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các công ty AI, nhằm đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Làn sóng mở văn phòng của các công ty AI đang diễn ra đồng thời với nhu cầu tuyển dụng nhân sự và mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng này cũng tạo sức ép lên nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại khu vực trung tâm Singapore.

OPENAI, ANTHROPIC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TẠI SINGAPORE

OpenAI đang nằm trong nhóm các công ty AI có kế hoạch hiện diện đáng kể tại Singapore. Công ty phát triển ChatGPT đã thành lập phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên bên ngoài Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này và công bố khoản đầu tư hơn 300 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 237 triệu USD.

OpenAI cho biết sẽ tuyển dụng hơn 200 nhân sự tại Singapore trong những năm tới, trong đó có nhiều vị trí kỹ thuật.

Cách tiếp cận mở đối với AI giúp Singapore trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp AI quốc tế, bao gồm cả các công ty Mỹ và Trung Quốc.

Theo những người am hiểu kế hoạch, OpenAI đang đàm phán thuê khoảng 100.000 feet vuông, tương đương hơn 9.290 m2, diện tích văn phòng tại một tòa tháp ở khu vực trung tâm vừa được cải tạo. Phương án này có thể đưa công ty vào khoảng 5 tầng của tòa nhà. OpenAI chưa bình luận về thông tin trên.

Với diện tích 100.000 feet vuông, văn phòng này về lý thuyết có thể bố trí tới khoảng 800 nhân viên, lớn hơn đáng kể so với quy mô hơn 200 người mà OpenAI dự kiến tuyển dụng trong những năm tới.

Gần đây, OpenAI cũng bổ nhiệm Sandhya Devanathan, cựu lãnh đạo Meta, phụ trách hoạt động của công ty tại Đông Nam Á và Australia từ Singapore.

Anthropic, một đối thủ của OpenAI, cũng chuẩn bị mở văn phòng tại khu vực trung tâm Singapore vào tháng 10. Công ty này đã nhận được khoản đầu tư đáng kể từ GIC, quỹ đầu tư quốc gia của Singapore.

Trang tuyển dụng của Anthropic hiện có nhiều vị trí làm việc tại Singapore, trong đó có các vị trí tài chính phụ trách hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự hiện diện của các công ty AI tại Singapore không chỉ giới hạn ở hai phòng thí nghiệm của Mỹ.

Google DeepMind đã thành lập một phòng nghiên cứu tại Singapore. Công cụ chuyển giọng nói thành văn bản Plaud và startup AI của Pháp Mistral cũng cho biết mỗi công ty sẽ có ít nhất 100 nhân viên tại quốc gia này vào cuối năm.

Trong khi đó, Databricks, công ty chuyên về dữ liệu và AI, đang lên kế hoạch tăng gấp 4 lần diện tích văn phòng tại Singapore vào cuối năm, lên khoảng 32.000 feet vuông.

Databricks hiện có hơn 250 nhân viên tại Singapore, bao gồm Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản. Công ty dự kiến tăng khoảng 50% số nhân sự tại Singapore trong năm tới.

LÀN SÓNG AI LÀM NÓNG THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Việc nhiều công ty AI cùng mở rộng hoạt động đang tạo ra nhu cầu lớn đối với các văn phòng chất lượng cao ở khu vực trung tâm Singapore.

Đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp AI khiến họ không chỉ tìm kiếm vị trí thuận tiện mà còn yêu cầu văn phòng có kết nối mạng tốt, mức độ an ninh cao và cơ sở hạ tầng phù hợp. Điều này khiến các công ty AI cùng hướng tới một nhóm văn phòng cao cấp vốn đang ngày càng khan hiếm.

Theo Savills, tỷ lệ văn phòng trống tại những phân khúc được ưa chuộng nhất ở Singapore đã giảm xuống 3,1%, mức thấp nhất trong 13 năm.

Nguồn cung hạn chế chủ yếu xuất phát từ việc thiếu các dự án văn phòng mới. Làn sóng nguồn cung mới tiếp theo dự kiến chỉ xuất hiện từ đầu năm 2028.

Trong khi đó, nhu cầu của các công ty AI đang tăng nhanh cùng với tốc độ mở rộng nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Alan Cheong, đại diện Savills Singapore, cho biết nhiều công ty AI đang thuê diện tích lớn hơn đáng kể so với nhu cầu hiện tại do kỳ vọng tăng trưởng nhanh.

“Họ có nguồn tiền dồi dào và đang chi tiêu mạnh”, ông nói.

Lawrence Tan, Phó giám đốc Công ty môi giới bất động sản Brilliance Capital, cho rằng thị trường đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung văn phòng trong 12-18 tháng tới. “Đây đang tạo ra một vấn đề dễ chịu đối với các chủ bất động sản”, ông nói.

Theo các dự báo trên thị trường bất động sản, giá thuê văn phòng tại khu vực trung tâm Singapore có thể tăng tới 10% trong vòng một năm tới.

Sự mở rộng của các công ty AI vì vậy đang tạo ra một tác động khá rõ lên thị trường bất động sản thương mại: nhu cầu thuê diện tích lớn xuất hiện đúng thời điểm nguồn cung văn phòng cao cấp hạn chế.

SINGAPORE TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC CÔNG TY AI

Làn sóng mở văn phòng của các công ty AI là một phần trong chiến lược rộng hơn của Singapore nhằm xây dựng vị thế trung tâm AI toàn cầu.

Chính phủ Singapore đã đặt AI vào trung tâm chiến lược phát triển kinh tế và trong năm nay thành lập Hội đồng AI quốc gia, do Thủ tướng Lawrence Wong làm Chủ tịch.

Cách tiếp cận mở đối với AI giúp Singapore trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp AI quốc tế, bao gồm cả các công ty Mỹ và Trung Quốc.

Đối với các công ty công nghệ Mỹ, Singapore cũng có một số lợi thế so với Hong Kong trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh.

Hong Kong hiện có giá thuê văn phòng nhìn chung cao hơn Singapore, nhưng lại có nguồn cung mặt bằng lớn hơn. Vì vậy, khoảng cách chi phí thuê văn phòng giữa hai trung tâm tài chính châu Á đang thu hẹp.

Tuy nhiên, các công ty công nghệ Mỹ được cho là khó ưu tiên Hong Kong do những căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, Singapore đang chủ động thu hút các công ty công nghệ tăng trưởng cao, đồng thời xây dựng hệ sinh thái AI thông qua đầu tư, nghiên cứu và tuyển dụng nhân lực quốc tế.

Làn sóng này cũng cho thấy sự phát triển của ngành AI không chỉ kéo theo nhu cầu về máy tính, dữ liệu và nhân lực kỹ thuật, mà còn tạo ra nhu cầu đối với những hạ tầng vật lý như văn phòng. Khi các công ty tiếp tục mở rộng nhân sự tại Singapore, sức ép lên nguồn cung mặt bằng chất lượng cao có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.