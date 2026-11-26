Các công trình xây dựng cần phải cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và xây dựng lộ trình giảm phát thải carbon. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do đó, các công trình xây dựng cần phải kết nối các giải pháp từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành, tạo điều kiện để cùng cải thiện hiệu suất và giảm phát thải.

Tại sự kiện ra mắt “Hệ thống công trình không carbon LOTUS” (LOTUS Zero Carbon Building) do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức vào chiều 26/11, theo ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành VGBC, lĩnh vực xây dựng hiện tiêu thụ khoảng 35-40% tổng năng lượng cả nước.

Từ đó, ông Douglas Snyder cho rằng tỷ trọng tiêu thụ điện năng lớn đặt ra yêu cầu về các công cụ đánh giá có khả năng đo lường, xác minh hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon tại từng công trình, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy phát triển công trình xanh, phát thải thấp tại Việt Nam.

LOTUS Zero Carbon được thiết kế với thang xếp hạng từ 1-6 sao, phản ánh mức độ cải thiện hiệu quả năng lượng của công trình so với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn tối thiểu mà công trình tại Việt Nam cần đáp ứng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 10-65%. Trong đó, mức 5 sao tương ứng với cấp độ ghi nhận những công trình đạt hiệu quả năng lượng cao và sẵn sàng hướng tới mục tiêu vận hành không phát thải carbon.

Để tham gia đánh giá, công trình cần đáp ứng ba yêu cầu nền tảng: tuân thủ quy chuẩn về hiệu quả năng lượng, xây dựng kế hoạch giảm phát thải carbon trong quá trình vận hành và thực hiện đo lường, đánh giá, báo cáo mức tiêu thụ năng lượng. Các tiêu chí này tạo cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời bảo đảm công trình có kế hoạch theo dõi và quản lý kết quả trong dài hạn.

Hệ thống áp dụng cho mọi loại hình công trình, bao gồm cả công trình xây mới và công trình hiện hữu, tạo điều kiện để các chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành chủ động đánh giá, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và xây dựng lộ trình giảm phát thải carbon phù hợp với điều kiện thực tế của từng công trình.

LOTUS Zero Carbon hướng tới tạo cơ sở để chủ đầu tư nhận diện cơ hội tiết giảm chi phí vận hành, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu mức độ phát triển bền vững, tiếp cận nguồn vốn xanh.

Đối với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu, hệ thống khuyến khích các giải pháp thiết kế thụ động, lựa chọn thiết bị hiệu suất cao và nâng cao chất lượng thi công. Các đơn vị quản lý, vận hành cũng có thêm cơ sở theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, đánh giá hiệu suất thiết bị và duy trì kết quả tiết kiệm trong suốt vòng đời công trình.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khẳng định thực tiễn triển khai các công trình đạt chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực về hiệu quả sử dụng năng lượng, ông Douglas Snyder dẫn chứng: Tòa nhà Green One UN House (một trụ sở làm việc của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội) tiết kiệm 15,8% năng lượng trong quá trình vận hành; tòa nhà VSD Holdings tại Hà Nội đạt mức tiết kiệm 49,7%. Nhà máy TNG tại Thái Nguyên đạt 21,5% theo số liệu thiết kế so với quy chuẩn; Nhà máy Daikin Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tiết kiệm năng lượng 38,3%.

“Những kết quả này cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua các giải pháp công trình xanh, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp giữa các bên trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành. Các công trình không chỉ cần đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và phát thải ở thời điểm hiện tại mà còn phải xác định rõ lộ trình cải thiện hiệu suất và giảm phát thải trong dài hạn,” ông Douglas Snyder nói.

Thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ đánh giá và xác minh hiệu quả năng lượng, VGBC kỳ vọng hệ thống sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của ngành Xây dựng, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam./.