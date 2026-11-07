Các công trình trọng điểm và bài toán tổ chức giao thông
Việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị, tăng cường kết nối và giảm ùn tắc cho Thủ đô trong dài hạn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, việc tổ chức rào chắn, phân luồng và điều chỉnh giao thông tại một số khu vực đã gây ra những áp lực không nhỏ cho giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-cong-trinh-trong-diem-va-bai-toan-to-chuc-giao-thong-246261107160544594.htm