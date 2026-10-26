Các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027: Công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần "Ba không": Không lùi mốc tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng và không để xảy ra sai phạm.

Theo đó, mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30-6-2027 là bắt buộc. Không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; tất cả các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 phải xứng tầm quốc tế. Triển khai nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

Tỉnh An Giang đã khẳng định tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2027 thì phải coi đây là cam kết chính trị. Đã nói phải làm, đã làm phải xong, đã xong phải đúng, đủ, đẹp. Về công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị cấp cao APEC 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, từ nay đến hội nghị còn khoảng một năm, công tác tuyên truyền phải được triển khai cả chiều rộng và chiều sâu, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

Về thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ Quốc hội đã trao cơ chế, tỉnh phải trả lời bằng kết quả. Theo đó, UBND tỉnh là chủ thể, chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện. Phải sử dụng đầy đủ, đúng và kịp thời các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội cho phép; không xin ý kiến lòng vòng, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai. Tập trung hoàn thành ngay các định mức, đơn giá đặc thù trong tháng 10-2026, không để việc thiếu đơn giá tiếp tục trở thành lý do làm chậm các dự án. Kiện toàn ngay Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu, có sự tham gia của Bộ Xây dựng.

Riêng đối với dự án tuyến tàu điện đô thị, phải có đánh giá độc lập về an toàn hệ thống trước khi đưa vào vận hành. Đối với những khối lượng đã thi công trước khi phê duyệt dự án, ký hợp đồng, nhất là dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, phải thực hiện kiểm định, nghiệm thu độc lập trước khi ghi nhận khối lượng, giá trị và thanh toán; không để cơ chế cho phép “thi công trước” trở thành kẽ hở phát sinh sai phạm...

Trước đó, sáng 25-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; trong đó có: Dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc, Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Dự án đại lộ APEC, Dự án Trung tâm hội nghị APEC.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, xuyên tết, xuyên các ngày nghỉ lễ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục bảo đảm chất lượng, tiến độ.