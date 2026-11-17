Venice sở hữu nhiều di sản độc đáo

Với hệ thống kênh đào, những cây cầu và các công trình kiến trúc lịch sử, Venice sở hữu di sản kiến trúc vô cùng độc đáo. Vì vậy, việc bảo tồn nhiều di tích quý giá của thành phố đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn.

Môi trường đầm phá của Venice cũng tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo tồn công trình kiến trúc lịch sử. Độ ẩm cao kéo dài và nước mặn có thể dần làm suy yếu kết cấu đá và vữa xây dựng.

Bên cạnh đó, hệ thống nền móng phức tạp cùng tuổi đời lâu năm của các công trình cũng khiến chúng dễ bị tổn thương hơn.

Những công nghệ tiên tiến có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng và xuống cấp nhằm bảo vệ di sản của thành phố trước khi chúng bị tổn hại không thể khắc phục.

Trong nhiều thế kỷ qua, nhà thờ San Francesco della Vigna đã trở thành một phần trong cảnh quan kiến trúc đặc sắc của Venice. Mặt tiền độc đáo do kiến trúc sư thời Phục hưng Andrea Palladio thiết kế cùng tháp chuông là những đặc điểm nổi bật của quần thể kiến trúc lịch sử này.

Một cuộc khảo sát gần đây đã ứng dụng các phương pháp kỹ thuật số, bao gồm chụp ảnh bằng máy bay không người lái và quét laser mặt đất để ghi lại kiến trúc của nhà thờ dưới dạng hình ảnh ba chiều.

Các nhà nghiên cứu đã kết hợp dữ liệu số với hoạt động nghiên cứu tài liệu lưu trữ và phân tích kết cấu, qua đó xây dựng mô hình chi tiết giúp xác định những khu vực dễ bị tổn thương và hỗ trợ công tác bảo tồn trong tương lai.

Phần nhà thờ được kiến trúc sư người Ý thời Phục hưng Jacopo Sansovino thiết kế và hoàn thành vào năm 1554. Mặt tiền được bổ sung sau đó theo thiết kế của kiến trúc sư Andrea Palladio.

Vào những năm 1990, sau khi các chuyên gia phát hiện một số bộ phận của mặt tiền có nguy cơ bong tróc và rơi xuống, công trình đã được gia cố và trùng tu.

Tuy nhiên, những hư hại có thể quan sát bằng mắt thường chỉ phản ánh một phần tình trạng thực tế của công trình. Việc tìm hiểu quá trình lão hóa của vật liệu và kết cấu, đồng thời xác định những khu vực có thể cần được can thiệp, đóng vai trò thiết yếu trong việc lập kế hoạch bảo tồn trong tương lai.

Công trình nghiên cứu của Forti tại nhà thờ San Francesco della Vigna được triển khai sau dự án bảo tồn trước đó tại một nhà thờ khác ở Venice, Santa Maria di Nazareth, nằm gần ga đường sắt của thành phố.

Việc chụp ảnh bằng máy bay không người lái sẽ giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận những khu vực trên mặt tiền và tháp chuông rất khó kiểm tra từ mặt đất. Tuy nhiên, việc vận hành máy bay không người lái tại Venice lại đối mặt với nhiều khó khăn.

Phương pháp trắc ảnh, sử dụng các bức ảnh chồng lấp được chụp từ nhiều góc độ khác nhau, đã được áp dụng để tái tạo bề mặt công trình dưới dạng hình ảnh ba chiều. Phương pháp này được kết hợp với công nghệ quét laser, cho phép đo trực tiếp độ sâu và khoảng cách, đồng thời ghi lại tọa độ không gian ba chiều.

Quét laser là công nghệ cho phép xác định chính xác vị trí của từng điểm, bao gồm vị trí của mặt tiền, tháp chuông hay các bức tượng. Công nghệ này cũng cung cấp thông tin về màu sắc và kết cấu bề mặt của chúng.