Các công trình dịch vụ hàng không Sân bay Long Thành xong trước ngày 23/12

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác thương mại vào ngày 24/12/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các nhà đầu tư đã chậm trễ theo hợp đồng trong việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng các dự án thuộc Dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ hàng không) - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và tiếp tục xin điều chỉnh tiến độ về đích.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đã chốt mốc tiến độ hoàn thành trước ngày Sân bay quốc tế Long Thành đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo điều khoản hợp đồng đã được Cục Hàng không Việt Nam và các nhà đầu tư ký kết, với tiến độ phải hoàn thành công tác đầu tư xây dựng trước ngày 31/8/2026 và cơ chế xử lý vi phạm thời hạn hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, 4 dự án bao gồm: suất ăn hàng không số 1; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; bảo dưỡng tàu bay số 1; bảo dưỡng tàu bay số 3, 4 sẽ phải triển khai công tác xử phạt từ ngày 1/10/2026 đối với khối lượng và giá trị xây dựng chưa hoàn thành.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng không nhận được báo cáo của 4 nhà đầu tư bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật máy bay (VAECO), Vietjet nêu ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như: thiếu hụt nguồn nhân công và vật liệu xây dựng; giá vật liệu xây dựng, nhân công và xăng dầu biến động mạnh làm gia tăng áp lực về chi phí và dòng tiền đối với nhà thầu, ảnh hưởng đến việc duy trì nguồn lực, tổ chức thi công và bảo đảm tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị.

Ngoài ra, nhiều hệ thống kỹ thuật và thiết bị chuyên ngành đòi hỏi quá trình thi công, tích hợp và nghiệm thu phức tạp, cần nhiều thời gian vận hành chạy thử, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn trước khi đưa vào khai thác.

Vận hành thử hệ thống khay xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Do đó, các nhà đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không cho phép được điều chỉnh tiến độ hoàn thành công tác đầu tư xây dựng các dự án thuộc Dự án thành phần 4.

Cụ thể, Vietjet đưa dự án vào khai thác từng phần đồng bộ với kế hoạch khai thác Sân bay Long Thành và chia làm 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 đưa Hangar chính, một phần xưởng bảo dưỡng, sân đỗ tàu bay và khu kỹ thuật vào khai thác từ ngày 24/12/2026; giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, vận hành thử nghiệm, cấp chứng chỉ chuyên ngành và đưa toàn bộ cơ sở vào vận hành 100% công suất trong tháng 4/2027.

Tương tự, VACS cũng đề nghị giai đoạn 1 đưa hạng mục nhà sản xuất suất ăn, trạm điện và trạm bơm nước sạch vào vận hành phục vụ chuyến bay từ ngày 24/12/2026; giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện các công trình phụ trợ (trạm xử lý nước thải, nhà bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy...), hoàn tất chạy thử, nghiệm thu toàn bộ dự án trong tháng 3/2027.

VAECO điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đến tháng 12/2026 bảo đảm phù hợp với tiến độ thực tế và kế hoạch đưa Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác. VIAGS điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đến ngày 15/12 và đưa dự án vào khai thác trong tháng 12/2026.

Mốc hoàn thành trước ngày khai thác thương mại

Nhìn nhận các khó khăn, vướng mắc thuộc nguyên nhân chủ quan (nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng; tổ chức thi công...) là trách nhiệm của nhà đầu tư, Cục Hàng không đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành.

Đánh giá nguyên nhân khách quan, đặc biệt việc thi công chưa đồng bộ của gói thầu 4.8 Dự án thành phần 3 đã ảnh hưởng lớn đến phạm vi thi công, điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các Dự án thành phần 4, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết hiện tại ACV chưa có thông tin chính xác thời điểm kết nối, dẫn đến toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của các Dự án thành phần 4 chưa được đấu nối đầy đủ vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Sân bay Long Thành.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cho rằng tiến độ hoàn thành Dự án thành phần 4 được xác định ưu tiên đầu tư đảm bảo phục vụ khai thác thương mại Sân bay Long Thành, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định mốc ngày 24/12/2026 là ngày cuối cùng để tính đồng bộ cho toàn bộ công tác hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác của các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 được xác định ưu tiên đầu tư đảm bảo phục vụ khai thác giai đoạn 1 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

“Các đề xuất khác của các nhà đầu tư kéo dài thời gian xây dựng và đưa vào khai thác là không có cơ sở,” lãnh đạo Cục Hàng không quả quyết.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành đồng bộ toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác đối với 6 Dự án thành phần 4 được xác định ưu tiên đầu tư đảm bảo phục vụ khai thác giai đoạn 1 Sân bay Long Thành hoàn thành chậm nhất ngày 23/12/2026.

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận, Cục Hàng không sẽ khẩn trương triển khai các quy trình, thủ tục đàm phán sửa đổi Hợp đồng với các nhà đầu tư, đảm bảo thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 23/12/2026, đồng thời đảm bảo các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi./.