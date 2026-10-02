Các con trai ông Trump thâu tóm công nghệ UAV Ukraine, trình làng UAV Guardian-1

Thương vụ sáp nhập giữa công ty công nghệ quốc phòng Powerus và Aureus Greenway Holdings - doanh nghiệp ghi nhận cổ phần của Donald Trump Jr. và Eric Trump (2 con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump), đang thu hút sự chú ý lớn từ giới quân sự quốc tế.

Không dừng lại ở các cuộc đàm phán mua lại công nghệ UAV tấn công tầm xa từ Ukraine, Powerus cùng các đối tác chiến đấu tại chiến trường Đông Âu đã chính thức trình làng dòng máy bay không người lái đánh chặn UAV Guardian-1.

Đây được xem là lời giải cho bài toán chi phí đắt đỏ trong phòng thủ vùng trời trước các cuộc tấn công bão hòa bằng UAV tự sát.

Về mặt kỹ thuật, UAV Guardian-1 được thiết kế chuyên biệt làm phương án đánh chặn động năng, tiêu diệt các dòng UAV tấn công nguy hiểm như Shahed-136 hay Geran-2 ở phân khúc giá rẻ.

Khác với các đạn tên lửa phòng không truyền thống có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD, UAV Guardian-1 tối ưu hóa kết cấu cực kỳ nhẹ với trọng lượng không pin chỉ 1,3 kg và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 2,65 kg.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, UAV đánh chặn Guardian-1 có thể đạt tốc độ ấn tượng từ 290 km/h đến 340 km/h nhờ động cơ đẩy công suất cao, cho phép tiếp cận và khóa mục tiêu ở độ cao tác chiến lên tới 5.000 mét.

UAV đánh chặn Guardian-1. Ảnh: english.nv.ua

Cơ chế vận hành của UAV Guardian-1 dựa trên sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự can thiệp của con người và dữ liệu hỗ trợ từ radar.

Trong quy trình tác chiến, đài radar cảnh giới sẽ quét và truyền tọa độ mục tiêu cùng góc tà cho kíp điều khiển. Phi công/người điều khiển chỉ cần thao tác cất cánh đơn giản để đưa thiết bị (UAV Guardian-1) tiến vào tọa độ đánh chặn dự kiến.

Tại đây, radar tiếp tục thực hiện hiệu chỉnh đường bay thời gian thực cho cả UAV đánh chặn lẫn mục tiêu đối phương. Ở giai đoạn cuối, phi công/người điều khiển quan sát trực tiếp qua camera quang - điện tử lắp trên mũi máy bay để thực hiện cú đâm va động năng tiêu diệt mục tiêu.

Với bán kính tác chiến hiệu quả khoảng 15 km và thời gian bay có tải đạt 9 phút, UAV Guardian-1 mang theo đầu đạn nặng 0,5 kg đủ sức phá hủy kết cấu cấu trúc của các UAV tự sát kích thước lớn.

Dù hai người con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chỉ giữ vai trò nhà đầu tư thụ động và không can thiệp vào công tác quản trị, thương vụ này vẫn giúp Powerus đứng trước cơ hội thương mại hóa quy mô lớn.

Việc kết hợp trải nghiệm thực chiến từ công nghệ UAV Ukraine với năng lực sản xuất chuẩn Mỹ không chỉ cung cấp cho Lầu Năm Góc một giải pháp phòng thủ vùng trời giá rẻ, mà còn hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn cho thị trường thiết bị bay không người lái toàn cầu.

(Theo english.nv.ua, independent.co.uk, tradingview.com)