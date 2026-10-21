Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tối 21/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều trị cho hàng chục học sinh bị các biến chứng nghi do bị ong đốt. Hiện, sức khoẻ các em đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi để đề phòng các phản ứng muộn.