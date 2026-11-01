Các cơ sở y tế Gia Lai tiếp nhận 390 đơn vị máu

Cụ thể, ngày 30-10, Bệnh viện Quân y 211 phối hợp với Trung đoàn 827 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) tổ chức chương trình HMTN năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết thúc chương trình, Khoa Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh (Bệnh viện Quân y 211) đã tiếp nhận 64 đơn vị máu.

Người dân cụm khu vực An Khê tham gia HMTN sáng 30-10. Ảnh: Như Nguyện

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai phối hợp với các xã, phường: An Khê, An Bình và Cửu An tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Chương trình thu hút gần 200 người đăng ký tham gia. Kết thúc chương trình, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận được 156 đơn vị máu an toàn.

Sáng 31-10, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tiếp tục phối hợp với các xã: Phù Cát, Xuân An, Hòa Hội và Hội Sơn tổ chức chương trình HMTN, Qua đó, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận 170 đơn vị máu.

Những đơn vị máu được tiếp nhận từ các chương trình góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong phong trào HMTN.