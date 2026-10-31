Các cơ sở nhà đất công dôi dư ở Nghệ An ít người thuê

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ được cho thuê với giá hơn 52,3 triệu đồng/tháng (Ảnh: VK)

Các cơ sở nhà đất nêu trên được cho thuê theo phương thức niêm yết với mức giá từ hơn 7 triệu đồng đến hơn 57,8 triệu đồng/tháng, tùy theo diện tích cho thuê và khu vực địa bàn đóng chân.

Các cơ sở nhà đất này được cho thuê với mục đích thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, thể thao, thời hạn cho thuê 10 năm.

Giá cho thuê cao nhất là Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương cũ (973m2 diện tích cho thuê nhà/4.800m2 đất) với hơn 57,8 triệu đồng, giảm hơn 3 triệu so với thông báo cho thuê lần thứ 7.

Tại thông báo cho thuê lần đầu vào ngày 16/9, mức giá cho thuê Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương là hơn 78,6 triệu đồng. Như vậy, sau 7 lần giảm giá liên tiếp, giá cho thuê cơ sở nhà đất này đã giảm hơn 20 triệu đồng/tháng.

Tương tự, giá cho thuê cơ sở nhà đất của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò (1.412m2 nhà/3.580m2 đất) là hơn 52,3 triệu đồng/tháng, giảm hơn 2,8 triệu đồng so với thông báo cho thuê liền kề trước đó. Mức giá cho thuê này đã giảm gần 19 triệu đồng/tháng so với giá niêm yết thông báo ban đầu.

Tại thông báo ngày 16/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cho thuê 9 nhà (gắn với quyền sử dụng đất) do đơn vị này quản lý, khai thác. Tuy nhiên, duy nhất Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn cũ (xã Vạn An, Nghệ An) có người thuê. Cơ sở này có diện tích nhà 675m2 (tổng diện tích đất 747m2), được cho thuê với giá 6,8 triệu đồng/tháng.

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ở mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: TH)

Đến ngày 21/9, toàn tỉnh Nghệ An có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An được giao quản lý, khai thác 87 khu đất và cơ sở nhà, đất, gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, 73 cơ sở nhà đất được xử lý theo phương thức cho thuê ngắn hạn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, 14 cơ sở nhà đất được xử lý theo phương án cho thuê thời hạn 10 năm. Đến nay, mới chỉ có 5 trong số 14 cơ sở nhà đất nói trên được cá nhân, doanh nghiệp thuê.

Nguyên nhân được chỉ ra là công trình cho thuê đã xuống cấp, công năng hành chính cũ không phù hợp với nhu cầu kinh doanh, dịch vụ. Nếu thuê, đơn vị thuê sẽ phải bỏ một số kinh phí đáng kể để cải tạo phù hợp với mục đích sử dụng của mình.