Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết phòng chống tệ nạn xã hội

Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phường Hải Vân ký cam kết phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, các chủ, quản lý cơ sở được tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan đến phòng, chống tệ nạn mại dâm; trách nhiệm quản lý nhân viên, khách lưu trú; việc chấp hành quy định về cư trú, an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, Công an phường yêu cầu các cơ sở nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đại diện các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không để xảy ra các hành vi mua dâm, bán dâm, môi giới mại dâm, chứa mại dâm, khiêu dâm, kích dục và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại cơ sở; đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý nhân viên, hoạt động kinh doanh và chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội.