Các cơ sở giáo dục TPHCM phải thường xuyên cập nhật về nhu cầu SGK

Học sinh TPHCM nhận sách giáo khoa mượn năm học 2026-2027

Ngày 10-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã có chỉ đạo mới nhất liên quan đến công tác chuẩn bị sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2027-2028.

Theo đó, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cần thường xuyên cập nhật và thông tin số liệu dự báo nhu cầu SGK cho năm học 2027-2028 của đơn vị cho nhân sự phụ trách phát hành sách năm học 2027-2028, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng thiếu SGK cục bộ như năm học 2026-2027.

Ông Quốc cho hay, trước đó Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các nhà trường rà soát chính xác số học sinh theo từng khối lớp năm học 2026-2027, dự báo số học sinh và tổng hợp nhu cầu SGK năm học 2027-2028 theo từng khối lớp, môn học, đầu sách, tập sách. Song song, thống kê chi tiết nhu cầu SGK do học sinh, cha mẹ học sinh dự kiến tự mua hoặc đăng ký thông qua cơ sở giáo dục, nhu cầu bổ sung SGK vào thư viện nhà trường để cho học sinh mượn.

Thầy Đỗ Đình Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, TPHCM cho biết, căn cứ số lượng học sinh năm học 2026-2027, số học sinh dự kiến hoàn thành chương trình cuối cấp; kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và số học sinh dự kiến chuyển đến, chuyển đi và tình hình dân số trên địa bàn, nhà trường ước tính tổng số học sinh dự kiến năm học 2027-2028 là 1.833 học sinh.

Nhà trường đã tổ chức rà soát, thống kê nhu cầu sử dụng SGK năm học 2027-2028 theo từng khối lớp, môn học, đầu sách và tập sách. Qua rà soát, khảo sát số lượng học sinh lớp 10 và 11 năm học 2026-2027 và số lượng học sinh lớp 10 (dự kiến năm học 2027-2028), có 1.170 học sinh dự kiến đăng ký mua SGK thông qua nhà trường; 177 học sinh dự kiến tự mua sách SGK. Số học sinh có nhu cầu mượn sách từ thư viện nhà trường là 170 học sinh, dự kiến sẽ tập trung chủ yếu ở khối 10.

Dù vậy, theo thầy Đỗ Đình Đoàn, số học sinh năm học 2027-2028 mới là số liệu dự báo, có thể còn biến động do học sinh chuyển đến, chuyển đi và kết quả tuyển sinh đầu cấp. Một số cha mẹ học sinh chưa xác định chính xác hình thức mua SGK cho năm học mới nên số liệu nhu cầu có thể tiếp tục thay đổi. Kinh phí bổ sung sách cho thư viện còn hạn chế, trong khi nhu cầu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có nhu cầu mượn sách tương đối lớn.

“Các đơn vị phát hành, nhà xuất bản cần có kế hoạch cung ứng SGK đầy đủ, kịp thời, đúng danh mục, tránh tình trạng thiếu sách vào đầu năm học. Sở GD-ĐT cần quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí bổ sung SGK cho thư viện trường học, ưu tiên phục vụ học sinh thuộc diện khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh có nhu cầu mượn sách. Đặc biệt cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý sách giáo khoa cũ, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng để nhà trường thực hiện kiểm kê, thanh lý theo đúng quy định. Tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ xây dựng tủ SGK dùng chung, tang khả năng luân chuyển và tái sử dụng SGK trong nhà trường”, đại diện Trường THPT Nguyễn Trãi kiến nghị.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Mỹ, TPHCM cũng đã hoàn tất việc khảo sát nhu cầu đăng ký SGK cho năm học 2027-2028 cho phụ huynh học sinh toàn trường.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, đa phần phụ huynh có nhu cầu đăng ký mua SGK thông qua trường, chỉ một số ít phụ huynh có nhu cầu mượn. Hiện tại, việc đăng ký nhu cầu SGK cho năm học 2027-2028 chỉ mang tính dự báo để nhà trường chủ động đảm bảo cung ứng đủ sách cho học sinh trong năm học tới.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TPHCM áp dụng chính sách miễn phí SGK cho học sinh thành phố theo hình thức mượn-trả. Tổng kinh phí ước tính 288 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.