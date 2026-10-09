Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Tăng cường hợp tác với các trường đại học quốc tế và doanh nghiệp

Trong hai ngày 8 và 9/10, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã thu hút 900 đại biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Diễn ra đồng thời với Hội nghị là Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Tại Triển lãm, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub,... Nhiều tên tuổi các cơ sở đại học quốc tế cũng góp mặt: Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Mô hình Lớp học số tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tham gia chương trình Hội nghị và Triển lãm, các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam coi đây là cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Trong dịp này, nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đã ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ.

Thông qua trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên với các trường quốc tế, nhà trường có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế của thị trường lao động. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường đại học Gia Định cho biết, việc hợp tác đào tạo với các trường đại học quốc tế và doanh nghiệp tạo cơ hội để sinh viên, giảng viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội phát triển.

Ông cho biết Trường đại học Gia Định đã thực hiện ký kết hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global (Vương quốc Anh).

"Việc ký kết hợp tác vì vậy sẽ mở ra thêm nhiều tiềm năng cho người học", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động hợp tác. Theo ông, trong bối cảnh giáo dục ngày càng tăng cường hợp tác quốc tế, cơ hội việc làm của sinh viên không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thông qua trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên với các trường quốc tế, nhà trường có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế của thị trường lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường đại học Gia Định ký kết hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global (UK). (Ảnh: NC)

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết, 5 trường đại học thuộc Tập đoàn gồm: Trường đại học Hoa Sen, Trường đại học Công nghệ Miền Đông, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Trường đại học Gia Định và Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, Trường đại học Hoa Sen ký kết hợp tác với 3 trường đại học quốc tế. Với Griffith College (Ireland), các nội dung hợp tác tập trung vào liên thông đào tạo, trao đổi giảng viên, cán bộ và sinh viên, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động học thuật, phát triển chương trình đào tạo, trao đổi học liệu và thông tin; Với Đại học De Montfort (Vương quốc Anh), hai bên ghi nhớ hợp tác triển khai các chương trình đào tạo xuyên quốc gia (TNE) ở trình độ đại học và thạc sĩ. Hợp tác giữa Trường đại học Hoa Sen và Đại học Oklahoma State (Mỹ) tập trung triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen ký kết hợp tác cùng đại diện cơ sở đại học quốc tế. (Ảnh: NC)

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng ký kết hợp tác với đối tác quốc tế về triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học.

Trường đại học Công nghệ Miền Đông hợp tác với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) tập trung vào 6 nhóm nội dung, gồm trao đổi giảng viên, cán bộ; trao đổi sinh viên ở chương trình đại học và sau đại học; phát triển các chương trình giáo dục chung; triển khai các hoạt động nghiên cứu chung, trao đổi thông tin và các ấn phẩm học thuật; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm học thuật và các hoạt động hợp tác khác.

Ông Rob Kindness, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global, chia sẻ rằng hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường hướng tới tạo thêm cơ hội để sinh viên được thực tập, trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế và có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng nghiên cứu, phát triển và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị

Các hoạt động ký kết, trao đổi biên bản ghi nhớ tại Hội nghị góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh giáo dục bước vào kỷ nguyên số.

Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về dữ liệu giáo dục, AI trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn, trách nhiệm. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, trong quá trình chuyển đổi số, một trong những ưu tiên của giáo dục Việt Nam là coi việc hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách và là nguồn lực trực tiếp cho đổi mới giáo dục, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

"Chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao tri thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng; điều quan trọng là bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị", Bộ trưởng nói trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng 8/10.

Các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Cũng tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Nam Tú cho rằng hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với các cơ sở đại học tại Việt Nam tập trung vào ba nhóm vấn đề: Cùng nghiên cứu; Cùng đầu tư ươm tạo; Cùng phát triển nhân tài.

Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Nam Tú. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Theo ông Trần Nam Tú, thời gian qua, đã có một công cuộc đổi mới với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW), cùng nhóm thể chế ở cấp Bộ liên quan khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ số, giáo dục, đào tạo.

Các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hiện được trao quyền rất lớn, từ khâu đầu vào đến khâu kết quả.

"Thể chế đã mở đường, nhà trường là trung tâm, hợp tác quốc tế là con đường", ông Trần Nam Tú nhấn mạnh và mong muốn các cơ sở giáo dục Việt Nam tăng cường sự hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và sáng tạo. Hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam tập trung vào ba nhóm vấn đề, đó là: Cùng nghiên cứu (Chương trình nghiên cứu chung, đồng sở hữu kết quả trong AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới...); Cùng đầu tư ươm tạo (Đặt phòng thí nghiệm, trung tâm R&D, vườn ươm tại đại học Việt Nam với cơ chế ưu đãi mới); Cùng phát triển nhân tài (Đồng hướng dẫn tiến sĩ, trao đổi nhà khoa học, kết nối trí thức người Việt ở nước ngoài).