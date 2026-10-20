Các cơ sở chăn nuôi heo mong xử lý nghiêm vi phạm sử dụng chất cấm

Cán bộ thú y lấy mẫu nước tiểu kiểm tra chất cấm tại cơ sở giết mổ heo tại xã Gia Kiệm. Ảnh: B.Nguyên

Xã Thống Nhất có 4 cơ sở chăn nuôi heo theo hình thức vỗ béo, trong đó có 1 cơ sở heo đã xuất bán. Xã Gia Kiệm có 3 cơ sở nuôi heo vỗ béo nhưng hiện heo tại các cơ sở này đều đã xuất bán.

Người chăn nuôi ở xã Gia Kiệm ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Ảnh: B.Nguyên

Đoàn kiểm tra đã làm việc với 3 cơ sở nuôi heo vỗ béo có quy mô chăn nuôi lớn từ khoảng 800-1,5 ngàn con heo tại xã Thống Nhất. Các cơ sở này mua heo trọng lượng khoảng 90kg/con có nguồn gốc rõ ràng do các công ty chăn nuôi trên địa bàn thành phố cung cấp. Các trại này sẽ nuôi vỗ béo trong hơn 1 tháng, khi heo đạt trọng lượng khoảng 130kg/con thì xuất bán, chủ yếu bán tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên đoàn kiểm tra giám sát quá trình test nhanh chất cấm trong nước tiểu tại trại chăn nuôi ở xã Thống Nhất. Ảnh: B.Nguyên

Người chăn nuôi tại 2 địa phương nêu trên mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không để vi phạm của một số cá nhân gây thiệt hại cho đa số người chăn nuôi.

Kết quả lấy mẫu nước tiểu và test nhanh chất cấm Salbutamol, Clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist tại 3 cơ sở nuôi vỗ béo tại xã Thống Nhất, 1 lò giết mổ heo quy mô từ 70-100 con heo/ngày tại xã Gia Kiệm không có cơ sở nào vi phạm sử dụng các chất cấm. Các cơ sở chăn nuôi đều ký cam kết chăn nuôi không sử dụng chất cấm.

Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi vỗ béo tại xã Gia Kiệm. Ảnh: B.Nguyên

Ngoài việc kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền đến những cơ sở chăn nuôi, giết mổ các quy định của pháp luật về sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi.