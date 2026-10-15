Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 2.458 việc

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng số vụ việc các cơ quan THADS phải thi hành là 3.423 việc, trong đó, số việc có điều kiện thi hành 3.053 việc, số chưa có điều kiện 289 việc, hoãn thi hành án 20 việc. Số việc thi hành xong 2.458 việc, đạt tỷ lệ 80,51%. Tổng số tiền phải giải quyết 919 tỷ 827 triệu đồng, tổng số tiền phải thi hành 902 tỷ 621 triệu đồng, trong đó, số tiền phải thi hành xong là 92 tỷ 162 triệu đồng. THADS tỉnh ban hành 2.343 quyết định thi hành án; 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền được ra quyết định thi hành án đúng thời hạn luật định.

Tại hội nghị, lãnh đạo THADS các khu vực, chấp hành viên tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với một số vụ việc còn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trong những tháng cuối năm.

Hội nghị triển khai hướng dẫn đăng tải đấu giá trực tuyến tài sản thi hành án và hướng dẫn một số nội dung Luật THADS; triển khai kế hoạch sắp xếp điều chỉnh biên chế cơ quan THADS.

3 tháng cuối năm, các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS; tăng cường điều hành bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách; nâng cao hiệu quả chất lượng xác minh, phân loại và hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại; giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền, thời hạn. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ...