Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị tại các cơ quan, đơn vị.

Tại các hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2026; làm rõ những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Theo báo cáo tại các hội nghị, năm 2026, mặc dù tình hình trên vùng biển Tây Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, song các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu và xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu Chiến sĩ tiến tiến năm 2026 cho cán bộ, nhân viên Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm.

Các mặt công tác được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, công tác SSCĐ, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả. Góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Phòng Chính trị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, các hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 với nhiều giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, năm 2027, diễn ra Hội nghị cấp cao APEC tại đặc khu Phú Quốc, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên địa bàn và vùng biển Tây Nam.

Trước yêu cầu đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án SSCĐ; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình; tổ chức lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, đảo được phân công; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ hội nghị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2026 cho cán bộ, nhân viên Phòng Tham mưu.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả các hội nghị là cơ sở quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam trong tình hình mới.

Một số hình ảnh:

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Hải đội 401.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Phòng Pháp luật.

Đại tá Phan Duy Cường - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ.