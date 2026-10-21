Các cơ quan, đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết trên biển

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-10 đến ngày 22-10-2026, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 mét đến 4 mét.

Thực hiện Văn bản số 57/BCĐ-BNNMT ngày 20-10-2026 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của gió mạnh trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực, có phương án bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh hỗ trợ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm thông tin về thời tiết để chủ động phòng, tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.