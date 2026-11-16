Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hiện nay, tổng diện tích rừng trên địa bàn 6 xã, phường là hơn 18.810 ha. Sau 1 năm triển khai, quy chế phối hợp đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm phát biểu tại hội nghị

Trong năm, các đơn vị đã tổ chức 128 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 8.500 lượt người tham gia; vận động gần 9.150 hộ gia đình, cá nhân và chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR. Qua tuần tra, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 70 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, với diện tích rừng bị thiệt hại hơn 4,6 ha; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 900 triệu đồng.

Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được quan tâm thực hiện. Trong năm, các đơn vị tiếp nhận 14 cá thể động vật hoang dã, trong đó 12 cá thể được cứu hộ, bàn giao và thả về môi trường tự nhiên, 2 cá thể được tiêu hủy theo quy định. Đối với công tác PCCCR, các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra và ứng trực triển khai đồng bộ. Trong mùa khô năm 2025-2026, địa bàn không xảy ra cháy rừng lớn, cháy lan trên diện rộng hoặc gây thiệt hại đáng kể đến tài nguyên rừng.

Lãnh đạo UBND phường Chiềng Cơi phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp được đẩy mạnh, với gần 11.800 thửa đất, tương ứng hơn 12.280 dòng dữ liệu được rà soát. Các đơn vị gắn tên tệp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 8.400 dòng dữ liệu; xử lý thông tin đối với hơn 3.600 trường hợp mất giấy chứng nhận nhưng có căn cước công dân. Đồng thời, hoàn thành rà soát 100% diện tích vùng cà phê trên địa bàn.

Đối với chính sách DVMTR, tổng diện tích rừng được chi trả đạt hơn 16.650 ha, với gần 2.850 chủ rừng. Tổng kinh phí đã thanh toán hơn 8,3 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực để các chủ rừng và cộng đồng dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng.

Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2027

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; ứng dụng công nghệ trong giám sát tài nguyên rừng; chủ động triển khai phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai nguồn tiền DVMTR, phát huy vai trò của chủ rừng và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ, phát triển rừng./.