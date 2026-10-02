Các cơ quan báo chí tiếp tục bảo đảm thông tin kịp thời, có kiểm chứng và trách nhiệm xã hội

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành thành phố thông tin những vấn đề được dư luận và báo chí quan tâm.

Theo đó, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thông tin về Hội nghị tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến và tôn vinh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông tin về tình hình cung cấp điện trên địa bàn thành phố; hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và các biện pháp phòng, tránh cháy, nổ do điện.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ; công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Báo chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đánh giá, thời gian qua, báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, chuyên nghiệp trong đồng hành cùng Hà Nội.

Báo chí kịp thời tuyên truyền các chủ trương, quyết sách, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời phản ánh những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước và các vấn đề dân sinh.

Theo đồng chí Đào Xuân Dũng, những thông tin được kiểm chứng, phản ánh khách quan từ thực tiễn, cùng các đề xuất, giải pháp là nguồn dữ liệu quan trọng giúp thành phố nhận diện điểm nghẽn, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong tháng 9-2026, công tác thông tin, tuyên truyền về Hà Nội cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề dư luận quan tâm. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện 4 báo cáo điểm báo tuần, tổng hợp, phân tích hơn 200 bài viết phản ánh 123 vấn đề, vụ việc; qua đó tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý và phản hồi.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng phối hợp với Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và Công nghệ số thành phố rà quét, tổng hợp thông tin về Hà Nội trên báo chí, trang tin điện tử và mạng xã hội. Trong tháng 9, tổng lượng thông tin về Hà Nội đạt hơn 65.000 tin, bài; trong đó, báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 34.000 tin, bài.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Nổi bật là tinh thần trách nhiệm, đồng hành của báo chí trong trong tuyên truyền phòng, chống thiên tai, ngập úng, phòng cháy, chữa cháy...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số trường hợp tiêu đề chưa bao quát đầy đủ bản chất, trọng tâm chính sách, có xu hướng nhấn vào yếu tố cá nhân.

Quan điểm nhất quán của thành phố Hà Nội là trân trọng, khuyến khích báo chí phản ánh thẳng thắn những tồn tại, bất cập, kể cả những vấn đề khó, nhạy cảm; không né tránh phản biện, không né tránh sự thật.

Theo đồng chí Đào Xuân Dũng, phản biện cần dựa trên thông tin chính xác, khách quan và hướng tới giải quyết vấn đề. Cùng với đó, các cơ quan quản lý phải nghiêm túc tiếp thu, tự rà soát, xử lý đến cùng những vấn đề được phản ánh, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ động kiểm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh

Về định hướng tuyên truyền trên báo chí tháng 10-2026, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền về việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; làm rõ những định hướng, cơ chế, chính sách mới và yêu cầu tổ chức thực hiện.

Đối với các dự án trọng điểm, nhất là trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhà ở xã hội, giải phóng mặt bằng và hạ tầng giao thông, cần bám sát thông tin chính thống…

Đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Các vấn đề dân sinh như: Môi trường, giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế cần được quan tâm phản ánh, giám sát; đồng thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt.

Các cơ quan báo chí được đề nghị tổ chức tuyên truyền có chiều sâu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; gắn truyền thống với thành tựu đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng thời, các cơ quan báo chí tiếp tục bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, kịp thời, có kiểm chứng và trách nhiệm xã hội; chủ động tiếp cận các nguồn tin, trao đổi với Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ quan chức năng đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, đang được xác minh; không sử dụng thông tin suy đoán, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội làm căn cứ quy kết.

Đặc biệt, đồng chí Đào Xuân Dũng lưu ý, khi phản ánh các vấn đề về đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư công, môi trường và dân sinh, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý. Việc phát hiện vấn đề cần gắn với theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin báo chí và dư luận; chủ động phối hợp tham mưu định hướng thông tin, đồng thời đôn đốc kiểm tra, xử lý, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh.