Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa
Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-co-gai-hoa-hau-thiet-ke-poster-video-van-dong-giam-thieu-rac-thai-nhua-post1885697.tpo