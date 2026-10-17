Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa

Kiệt tác “Chestnut Trees in Blossom” của danh họa Vincent van Gogh sẽ được nhà đấu giá Sotheby’s đưa lên sàn tại New York (Mỹ) ngày 18/11, với mức giá ước tính lên tới 180 triệu USD. Sau gần 60 năm nằm trong các bộ sưu tập tư nhân, tác phẩm được kỳ vọng xác lập kỷ lục mới về giá bán tranh của họa sĩ người Hà Lan.