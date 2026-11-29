Đề xuất này làm nóng thêm cuộc tranh luận về cách xử lý một trong những vụ việc gây chú ý nhất bóng đá Anh.

Theo BBC Sport ngày 27/11, lãnh đạo cấp cao của ba CLB tại Premier League đã bày tỏ quan điểm rằng chủ sở hữu Manchester City nên bán đội bóng nếu những kết luận về vi phạm tài chính được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo. Những người đưa ra ý kiến này không công khai danh tính.

Một số đại diện cho rằng các hình phạt thể thao như trừ điểm hay phạt tiền sẽ không đủ sức giải quyết vấn đề nếu nhóm chủ sở hữu hiện tại vẫn tiếp tục điều hành đội bóng.

Một lãnh đạo còn đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc các CLB đóng góp kinh phí cho cơ quan quản lý bóng đá độc lập nếu cơ quan này không thể áp dụng biện pháp mạnh trong những trường hợp nghiêm trọng.

Ủy ban độc lập vẫn chưa đưa ra quyết định về hình phạt dành cho Manchester City. Ảnh Getty Images

Trước đó, một ủy ban độc lập kết luận Manchester City vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, đồng thời không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra. Các kết luận liên quan đến việc khai báo doanh thu và những thỏa thuận thương mại của đội bóng.

Manchester City phủ nhận sai phạm và đã kháng cáo. Đội bóng cho rằng kết luận của ủy ban có những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và sự thật. Vì vậy, vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý và chưa có hình phạt cuối cùng được công bố.

Các hình thức kỷ luật đang được nhắc đến có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu đã giành được hoặc thậm chí loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, việc buộc chủ sở hữu bán CLB thuộc thẩm quyền của một cơ quan khác là Independent Football Regulator (IFR), cơ quan quản lý bóng đá độc lập của Anh.

Chủ tịch IFR David Kogan từng khẳng định tổ chức này có quyền đánh giá mức độ phù hợp của chủ sở hữu và lãnh đạo các CLB. Trong những trường hợp nghiêm trọng, cơ quan có thể yêu cầu chủ sở hữu rời khỏi đội bóng nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật định.

Dù vậy, việc Manchester City bị kết luận vi phạm quy định tài chính không đồng nghĩa đội bóng tự động phải đổi chủ. IFR cần tiến hành quy trình đánh giá riêng, dựa trên bằng chứng và các quy định pháp luật.

Hiện tại, đề xuất buộc chủ sở hữu Man City bán đội bóng mới chỉ là quan điểm của một số lãnh đạo CLB đối thủ được truyền thông dẫn lại, chưa phải quyết định chính thức của Premier League hay cơ quan quản lý.